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ATAG vernieuwt de keuken en koppelt de vaatwasser aan Homey

12 oktober 2026 4 Minuten 0 Reacties
ATAG vaatwasserassortiment keuken Sfeerbeeld

Tijdens zijn Huisshow toonde ATAG Benelux een vernieuwd assortiment koelkasten, inductiekookplaten en vaatwassers, plus een reeks nieuwe Hisense-producten. Voor wie zijn huis automatiseert, is één detail interessanter dan alle vershoudtechniek bij elkaar: de nieuwe vaatwassers werken met Homey.

ATAG Hisense

Vaatwasser die wacht op de zon

Alle nieuwe vaatwassers koppelen aan de ConnectLife-app, maar nieuw is de integratie met Homey. Daarmee wordt de vaatwasser onderdeel van automatiseringen in huis. Het voorbeeld dat ATAG zelf noemt is meteen het meest bruikbare: zet Remote Start aan en laat het programma pas beginnen zodra je zonnepanelen genoeg opwekken.

Dat is precies het soort koppeling waar Nederlandse huishoudens met panelen iets aan hebben, zeker nu de salderingsregeling afloopt. Het assortiment bestaat uit tien modellen verdeeld over een 6-, 8- en 9-serie, met ruimte voor 13 tot 17 couverts en geluidsniveaus van 38 tot 42 dB. Het topmodel heeft vier korven en doseert via AutoDose automatisch vaatwasgel uit een reservoir, zodat je niet elke wasbeurt een tablet hoeft toe te voegen.

Praktischer dan de meeste specificaties: bij de 8- en 9-serie rolt de onderkorf volledig tot op de geopende deur en komt de bovenkorf er helemaal uit. Afhankelijk van het model wordt de resterende programmaduur op de vloer geprojecteerd.

Koelen: twee series, één duidelijk verschil

ATAG introduceerde dit jaar twee lijnen inbouwkoelkasten. Beide hebben Adaptive Control, dat het koelgedrag aanpast als de deur rond etenstijd vaker opengaat, OptiFlow voor gelijkmatige luchtverdeling en automatische regeling van de luchtvochtigheid in de groentelade.

Het onderscheid zit in de vershoudlade. De 8-serie heeft Nordic Fresh, een vaste zone rond 0 graden voor vis en vlees. De 9-serie gaat verder met DuraFresh-lades waarvan je de temperatuur per lade instelt tussen +2 en -2 graden. ATAG claimt dat producten daarin tot drie keer langer vers blijven, al noemt het bedrijf er geen vergelijkingsbasis bij.

Verder is de 9-serie vooral luxer uitgevoerd: een full colour TFT-display, roestvrijstalen achterwand en handgemaakte houten accessoires waaronder een uitneembare ontbijttray. Beide series hebben No Frost in het vriesdeel en volledig uittrekbare lades.

Kookplaat met afzuiging die zelf meedenkt

De nieuwe 8-serie inductiekookplaten heeft geïntegreerde afzuiging die via SynchroControl automatisch meebeweegt met de kookzones, zodat je die niet apart hoeft te bedienen. De bediening zit in één centrale slider, wat ruimte op de plaat vrijhoudt voor pannen.

Twee functies vallen op. Verplaats je een pan naar een andere zone, dan verhuizen de instellingen mee. En naast gewone vermogensstanden zijn er temperatuurgestuurde programma’s, bijvoorbeeld chocolade smelten op 45 graden of groenten doorkoken op 94 graden.

Belangrijk voor wie een keuken laat bouwen: het recirculatiesysteem blaast uit via de achterwand, waardoor de kast onder de kookplaat bruikbaar blijft. Bij kookplaten met afzuiging gaat die ruimte normaal verloren. De platen zijn ook af te stemmen op een beperkte aansluiting van één of twee fasen, wat in oudere woningen uitmaakt.

Hisense: een scherm op wielen

Op dezelfde show liet Hisense, dat in de Benelux via ATAG loopt, een paar opvallende producten zien. De 32S6S RoamView is een 32-inch 4K-touchscreen op een verrijdbare voet met een accu die tot tien uur meegaat. Je kunt hem draaien, kantelen en in hoogte verstellen, en naast tv-kijken dient hij als digitaal whiteboard, schetsblok of karaokescherm.

Verder zijn er drie nieuwe vrieskisten van 217 en 297 liter die blijven werken tot min 15 graden omgevingstemperatuur, dus ook in een onverwarmde garage of schuur. Ze zijn bovendien om te schakelen naar koelkast. Let op het energielabel: twee modellen hebben label A, de FT297N1SWC label C.

De RQ5P640SYKD is een Cross-Door koelkast van 640 liter met een ijsmaker in het vriesgedeelte die zowel blokjes als nuggetijs maakt, en een rechter vriesvak dat je als koelruimte kunt inzetten.

Wat opvalt

In geen van de vijf aankondigingen staat een prijs. Bij premium inbouwapparatuur is dat gebruikelijk, omdat die via de keukenzaak loopt, maar het maakt vergelijken voor de consument lastig.

Wat wel duidelijk wordt, is dat ATAG en Hisense naar één softwareplatform toewerken. Beide merken draaien op ConnectLife, en met de Homey-koppeling stapt die app nu het bredere smarthome in. Dat is voor deze doelgroep relevanter nieuws dan de zoveelste vershoudlade.

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