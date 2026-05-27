iEar’ Vinyl Weekend – 12 & 13 juni

27 mei 2026
Op 12 & 13 juni organiseert iEar’ | Ultimate sound and vision een bijzonder Vinyl Weekend in Amsterdam en Tilburg. Beleef demonstraties van topmerken, ontdek hoogwaardige draaitafels en cartridges en laat je informeren over beter vinylgeluid. Vrij toegankelijk, aanmelden is niet nodig.

iEar’ Vinyl Weekend – 12 & 13 juni in Amsterdam en Tilburg

Vinyl leeft als nooit tevoren. Daarom organiseert iEar’ | Ultimate sound and vision op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni een bijzonder Vinyl Weekend in onze vestigingen in Amsterdam en Tilburg. Tijdens dit weekend staat alles in het teken van analoge muziekbeleving, hoogwaardige draaitafels, cartridges, phono-versterking en natuurlijk: de ultieme geluidskwaliteit. Iedereen met interesse in vinyl — van beginnende liefhebber tot doorgewinterde audiofiel — is van harte welkom om vrijblijvend binnen te lopen, apparatuur te bekijken én uitgebreid geïnformeerd te worden door onze specialisten en de aanwezige importeurs. Gedurende beide dagen vinden diverse demonstraties plaats waarbij verschillende merken hun producten presenteren en laten horen. Denk hierbij aan inspirerende luistersessies, uitleg over techniek en afstelling én goed-beter-best vergelijkingen tussen verschillende kwaliteitsniveaus. Aanmelden is niet nodig; alle demonstraties zijn vrij toegankelijk.

Demonstraties Amsterdam – vrijdag 12 juni

Ortofon | 14.00, 16.00 en 19.00 uur
Transrotor & Skyanalog | 15.00, 17.00 en 20.00 uur

Demonstraties Tilburg – vrijdag 12 juni

Rega | 14.00, 16.00 en 19.00 uur
Pro-Ject & Ortofon | 14.30, 16.30 en 19.30 uur
Acoustic Solid, Hana & Van den Hul | 15.00, 17.00 en 20.00 uur

Demonstraties Amsterdam – zaterdag 13 juni

Ortofon | 10.30, 12.30 en 14.30 uur
Transrotor & Skyanalog | 11.30, 13.30 en 15.30 uur

Demonstraties Tilburg – zaterdag 13 juni

Rega | 10.30, 12.30 en 14.30 uur
Pro-Ject & Ortofon | 11.00, 13.00 en 15.00 uur
Acoustic Solid, Hana & Van den Hul | 11.30, 13.30 en 15.30 uur

Alle demonstraties duren circa één uur en geven een uitgebreid beeld van de mogelijkheden binnen het betreffende merk. Er wordt niet alleen uitleg gegeven over techniek en productopbouw, maar vooral ook geluisterd. Door verschillende combinaties en kwaliteitsniveaus direct met elkaar te vergelijken, krijg je een helder beeld van wat beter vinylgeluid daadwerkelijk toevoegt aan de muziekbeleving.

De merken

  • Ortofon. Ortofon behoort wereldwijd tot de absolute top als het gaat om cartridges en elementen voor platenspelers. Het Deense merk combineert decennialange ervaring met innovatieve techniek en staat bekend om zijn uiterst muzikale en gedetailleerde weergave.
  • Transrotor. Transrotor bouwt in Duitsland hoogwaardige draaitafels met een compromisloze focus op precisie, massa en stabiliteit. De imposante ontwerpen en verfijnde techniek maken Transrotor tot een droommerk voor de serieuze vinylliefhebber.
  • Skyanalog. Skyanalog specialiseert zich in high-end cartridges waarbij muzikaliteit, dynamiek en verfijning centraal staan. De elementen van dit merk staan bekend om hun natuurlijke klank en indrukwekkende detaillering.
  • Rega.Rega is al jarenlang een vaste waarde binnen de wereld van analoge audio. Het Britse merk bewijst dat eenvoud, slimme engineering en muzikaliteit perfect samen kunnen gaan in toegankelijke én hoogwaardige draaitafels.
  • Pro-Ject. Pro-Ject heeft vinyl toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en biedt een enorm assortiment draaitafels in uiteenlopende prijsklassen. Van instapmodel tot high-end oplossing: muzikaliteit staat altijd centraal.
  • Acoustic Solid. Acoustic Solid produceert in Duitsland met grote precisie massieve high-end draaitafels die uitblinken in rust, stabiliteit en afwerking. Een merk voor liefhebbers van pure analoge perfectie.
  • Hana. Hana cartridges genieten wereldwijd een uitstekende reputatie dankzij hun uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding. Ze combineren een warme, muzikale klank met veel detail en dynamiek.
  • Van den Hul. Van den Hul is een Nederlands icoon binnen de high-end audiowereld. Het merk staat bekend om zijn innovatieve cartridges, kabels en unieke technologieën die zorgen voor een uiterst natuurlijke muziekweergave.

Of je nu jouw eerste stap zet in de wereld van vinyl of al jarenlang geniet van analoog luisteren: tijdens het iEar’ Vinyl Weekend valt er enorm veel te ontdekken. Laat je inspireren door de verschillende demonstraties, stel al je vragen aan de aanwezige specialisten en ervaar zelf hoeveel verschil hoogwaardige analoge apparatuur kan maken.

Je bent van harte welkom op 12 & 13 juni in onze vestigingen in Amsterdam en Tilburg. Aanmelden is niet nodig — loop gerust binnen en beleef vinyl zoals het bedoeld is. https://iear.nl/nieuws/iear-vinyl-weekend-12-13-juni/

