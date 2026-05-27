iEar’ Vinyl Weekend – 12 & 13 juni in Amsterdam en Tilburg

Vinyl leeft als nooit tevoren. Daarom organiseert iEar’ | Ultimate sound and vision op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni een bijzonder Vinyl Weekend in onze vestigingen in Amsterdam en Tilburg. Tijdens dit weekend staat alles in het teken van analoge muziekbeleving, hoogwaardige draaitafels, cartridges, phono-versterking en natuurlijk: de ultieme geluidskwaliteit. Iedereen met interesse in vinyl — van beginnende liefhebber tot doorgewinterde audiofiel — is van harte welkom om vrijblijvend binnen te lopen, apparatuur te bekijken én uitgebreid geïnformeerd te worden door onze specialisten en de aanwezige importeurs. Gedurende beide dagen vinden diverse demonstraties plaats waarbij verschillende merken hun producten presenteren en laten horen. Denk hierbij aan inspirerende luistersessies, uitleg over techniek en afstelling én goed-beter-best vergelijkingen tussen verschillende kwaliteitsniveaus. Aanmelden is niet nodig; alle demonstraties zijn vrij toegankelijk.

Demonstraties Amsterdam – vrijdag 12 juni

Ortofon | 14.00, 16.00 en 19.00 uur

Transrotor & Skyanalog | 15.00, 17.00 en 20.00 uur

Demonstraties Tilburg – vrijdag 12 juni

Rega | 14.00, 16.00 en 19.00 uur

Pro-Ject & Ortofon | 14.30, 16.30 en 19.30 uur

Acoustic Solid, Hana & Van den Hul | 15.00, 17.00 en 20.00 uur

Demonstraties Amsterdam – zaterdag 13 juni

Ortofon | 10.30, 12.30 en 14.30 uur

Transrotor & Skyanalog | 11.30, 13.30 en 15.30 uur

Demonstraties Tilburg – zaterdag 13 juni

Rega | 10.30, 12.30 en 14.30 uur

Pro-Ject & Ortofon | 11.00, 13.00 en 15.00 uur

Acoustic Solid, Hana & Van den Hul | 11.30, 13.30 en 15.30 uur

Alle demonstraties duren circa één uur en geven een uitgebreid beeld van de mogelijkheden binnen het betreffende merk. Er wordt niet alleen uitleg gegeven over techniek en productopbouw, maar vooral ook geluisterd. Door verschillende combinaties en kwaliteitsniveaus direct met elkaar te vergelijken, krijg je een helder beeld van wat beter vinylgeluid daadwerkelijk toevoegt aan de muziekbeleving.

De merken

Ortofon . Ortofon behoort wereldwijd tot de absolute top als het gaat om cartridges en elementen voor platenspelers. Het Deense merk combineert decennialange ervaring met innovatieve techniek en staat bekend om zijn uiterst muzikale en gedetailleerde weergave.

. Skyanalog specialiseert zich in high-end cartridges waarbij muzikaliteit, dynamiek en verfijning centraal staan. De elementen van dit merk staan bekend om hun natuurlijke klank en indrukwekkende detaillering.

.Rega is al jarenlang een vaste waarde binnen de wereld van analoge audio. Het Britse merk bewijst dat eenvoud, slimme engineering en muzikaliteit perfect samen kunnen gaan in toegankelijke én hoogwaardige draaitafels.

. Hana cartridges genieten wereldwijd een uitstekende reputatie dankzij hun uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding. Ze combineren een warme, muzikale klank met veel detail en dynamiek.

Of je nu jouw eerste stap zet in de wereld van vinyl of al jarenlang geniet van analoog luisteren: tijdens het iEar’ Vinyl Weekend valt er enorm veel te ontdekken. Laat je inspireren door de verschillende demonstraties, stel al je vragen aan de aanwezige specialisten en ervaar zelf hoeveel verschil hoogwaardige analoge apparatuur kan maken.

Je bent van harte welkom op 12 & 13 juni in onze vestigingen in Amsterdam en Tilburg. Aanmelden is niet nodig — loop gerust binnen en beleef vinyl zoals het bedoeld is.