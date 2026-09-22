AlphaESS introduceert de VitaPower 3600 AC: de alles-in-één thuisbatterij voor na de salderingsregeling (ADV)

AlphaESS, het nummer 1 merk voor thuisbatterijen in Nederland, kondigt vandaag de lancering aan van de AlphaESS VitaPower 3600 AC: een alles-in-één thuisbatterij die een ingebouwde omvormer, 4 kWh LiFePO4-opslag en slim energiemanagement combineert in één compacte hoofdmodule.

De lancering komt op een belangrijk moment voor Nederlandse huishoudens. Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling, waardoor het steeds waardevoller wordt om zonnestroom op te slaan en te gebruiken op het moment dat je die zelf nodig hebt. De VitaPower 3600 AC is precies daarvoor gemaakt: overtollige zonne-energie van overdag wordt opgeslagen en ’s ochtends en ’s avonds gebruikt, wanneer het verbruik in huis het hoogst is.

AlphaESS: vertrouwd in Nederland

AlphaESS is geen nieuwkomer in Nederlandse huishoudens. Het bedrijf bouwde zijn reputatie op in energieopslag wereldwijd en wordt vandaag vertrouwd door 500.000+ huishoudens. In Nederland vertellen de cijfers hetzelfde verhaal:

29,7% van de Nederlandse huishoudens die kiezen voor een thuisbatterij, kiest voor AlphaESS

42% van de installateurs kiest voor AlphaESS

500.000+ huishoudens wereldwijd vertrouwen op AlphaESS

Dat vertrouwen is meer dan een cijfer. AlphaESS beschikt over een lokaal team dat installateurs, partners en huishoudens ondersteunt in elke stap: een capaciteits- en woningcheck vóór installatie, vakkundige plaatsing en configuratie, een duidelijke oplevering en lokale ondersteuning voor product, App, service en garantie.

Slim en automatisch

De kern van het systeem is de AI-modus. De batterij analyseert continu energieprijzen, weersverwachtingen en het energieverbruik van het huishouden om automatisch te bepalen wanneer wordt geladen, ontladen of minder netstroom wordt gebruikt. Gebruikers kiezen tussen Savings First of Balanced, of nemen op elk moment handmatig de regie.

Een meegeleverde P1-dongle koppelt het systeem aan de slimme meter voor realtime energiesturing. Het systeem blijft ook zonder internetverbinding werken, zodat betrouwbaar energiebeheer niet afhankelijk is van online zijn.

Van eerste installatie tot 16 kWh

De VitaPower 3600 AC start met 4 kWh ingebouwde opslag en 3,68 kW bidirectioneel AC-vermogen. Huishoudens kunnen beginnen met de 800 W plug-and-play-installatie. Voor het volledige 3,68 kW-vermogen is alleen eenvoudige bedrading en activering nodig.

Groeit de energiebehoefte? Dan kunnen er eenvoudig AlphaESS VitaMate 4000-modules onder de hoofdmodule worden geplaatst, waarmee de opslag stap voor stap uitbreidt tot 16 kWh per toren — op slechts 0,16 m² vloeroppervlak en met een systeemgewicht vanaf 9,0 kg/kWh.

De modulaire opbouw biedt een duidelijke uitbreidingsroute: een 4 kWh-toren weegt 44,9 kg, een 8 kWh-toren 81 kg, een 12 kWh-toren 117,1 kg en een 16 kWh-toren 153,2 kg.

Stroom die aan blijft

Bij een stroomuitval schakelt de VitaPower 3600 AC binnen 10 ms om naar noodstroom — snel genoeg om aangesloten apparaten vrijwel ononderbroken te laten werken. Het noodstroomstopcontact levert continu 3,68 kW, met een piekvermogen tot 5,1 kW voor apparaten met een hoge aanloopstroom.

Het systeem is gemaakt voor praktijkomstandigheden: IP65-bescherming tegen stof en waterstralen, met een bedrijfstemperatuur van -20 °C tot 55 °C. De LiFePO4-cellen leveren 10.000 laadcycli en een levensduur van 15 jaar, gedekt door 10 jaar garantie.

Meer dan besparen: inkomsten

De VitaPower 3600 AC is geschikt voor deelname aan virtual power plant (VPP)-programma’s. Huishoudens kunnen met hun batterij zelf aansluiten bij een VPP-programma van een externe aanbieder en zo extra inkomsten genereren uit de flexibiliteit van hun batterij.

Beschikbaarheid

De AlphaESS VitaPower 3600 AC is vanaf 22 september 2026 verkrijgbaar via de Nederlandse website van AlphaESS.

Tijdens de voorverkoopperiode is de VitaPower 3600 AC verkrijgbaar in configuraties van 4 kWh tot 16 kWh, vanaf €999, exclusief installatiekosten.

Kijk voor meer informatie op de productpagina van de AlphaESS VitaPower 3600 AC.

Belangrijkste specificaties

Hoofdmodule: VitaPower-B-BS3.6-AIO, 4 kWh, 12,8 V, 95% ontladingsdiepte, 528 × 305 × 330 mm, 44,9 kg

Uitbreidingsmodule: VitaMate 4000, 4,0 kWh, 12,8 V, 157 A / 157 A laad-/ontlaadstroom, 36,5 kg

Capaciteit: 4–16 kWh per toren

Vermogen: 3,68 kW bidirectioneel AC, 230 V, 1-fase

Noodstroom: 3,68 kW nominaal, omschakeling in 10 ms, piekvermogen tot 5,1 kW

Levensduur: 10.000 cycli, 15 jaar levensduur, 10 jaar garantie

Omgeving: IP65, -20 °C tot 55 °C, max. hoogte 2.000 m

Connectiviteit: WiFi, Bluetooth, LAN, P1-dongle inbegrepen

Certificeringen: IEC 62477, IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, EN 50549 / VDE 4105 / C10

Over AlphaESS

AlphaESS is een wereldwijde leverancier van energieopslag en brengt slimme, toegankelijke energieoplossingen naar woningen en bedrijven. Het bedrijf combineert jarenlange energieopslag-expertise met eenvoudige, uitbreidbare producten voor thuis.

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