Shokz lanceert OpenFit Air 2

Shokz heeft de OpenFit Air 2 aangekondigd, de nieuwste generatie open-ear true wireless oordopjes. Het model is met 7,2 gram per oordopje lichter dan zijn voorganger en combineert een vernieuwd ontwerp met verbeterde audioprestaties en een langere batterijduur. Dankzij het open-ear ontwerp blijven de oren vrij, waardoor gebruikers hun omgeving kunnen blijven horen tijdens het luisteren naar muziek of podcasts. De vernieuwde oorhaken moeten daarnaast zorgen voor een stabiele en comfortabele pasvorm, ook tijdens het sporten. Op audiogebied maakt Shokz gebruik van een gepatenteerde Bassphere-driver en de nieuwe OpenBass 2.0-technologie. Daarmee moeten vooral de lage tonen krachtiger en gedetailleerder klinken. Via de Shokz-app zijn vier EQ-profielen beschikbaar en kunnen gebruikers bovendien twee eigen geluidsprofielen samenstellen. Ook voor gesprekken zijn de oordopjes uitgerust met nieuwe technologie. Een dubbel microfoonsysteem wordt gecombineerd met AI-ruisonderdrukking om stemmen duidelijker verstaanbaar te maken in rumoerige omgevingen. De batterij gaat volgens Shokz tot acht uur mee op één lading. Met de oplaadcase loopt de totale speelduur op tot 36 uur. Tien minuten snelladen is bovendien goed voor maximaal drie uur extra luistertijd.

Belangrijkste specificaties

Open-ear true wireless ontwerp

7,2 gram per oordopje

Bassphere-driver en OpenBass 2.0

DirectPitch-technologie

Vier EQ-profielen en twee aanpasbare profielen

Dubbele microfoon met AI noise reduction

Tot 8 uur batterijduur

Tot 36 uur met oplaadcase

10 minuten laden = tot 3 uur luisteren

Multipoint voor twee apparaten

Bluetooth 6.1

Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair

IP55-water- en zweetbestendigheid

Prijzen en beschikbaarheid

De OpenFit Air 2 is vanaf 4 september 2026 beschikbaar in zwart, wit en Ice Blue voor een adviesprijs van €139,00.