Streamingtips #36 – Lilo & Stitch, SUGA: Ride or Die en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Pokémon Concierge (Netflix)
Het is een visueel plaatje, eigenlijk bedoeld voor kinderen, maar er zijn genoeg volwassenen die ook genieten van de schattige wezens van Pokémon, die in deze serie nog koddiger worden neergezet. In deze serie volgen we Haru, die op een soort vakantieresort werkt en iedereen tevreden probeert te stellen. Het tweede seizoen staat nu op Netflix.
Lilo & Stitch (Disney+)
We blijven nog even bij schattige monsters, want Lilo & Stitch is op Disney+ te zien. Waar sommige mensen afhaken bij de ‘live action/CGI’-versies van Disney-klassiekers, daar is de nieuwe versie van Lilo & Stitch wel echt iets anders. Het is schattig, emotioneel en tegelijkertijd heel lollig en vrolijk. Dit is een van de topfilms van Disney die op Disney+ verschijnt dit jaar en dus ideaal om dit weekend lekker te gaan kijken. Met of zonder de kinderen.
Letting Go of Jack (Prime Video)
Deze dramafilm vertelt het verhaal van Brandon, die vlucht naar Colorado, maar strandt door zijn Ford Bronco die ermee ophoudt. Hij gaat daarom samenwerken met Amber, een lifter die ook vlucht, maar weer andere redenen heeft. Sowieso staat ze heel anders in de wedstrijd: ze is ontzettend uitgesproken en daar kan Brandon misschien nog iets van leren. Of is het juist andersom?
Ice Road: Vengeance (Prime Video)
Eigenlijk is alles wat je moet weten over deze film dat Liam Neeson erin zit. Het is een beetje hetzelfde als met Jason Statham: je weet wat er gaat gebeuren. Er is onrecht, en onze verder hartstikke vriendelijke hoofdpersonages worden daardoor gedwongen om hun wat minder vredelievende kant naar boven te halen. In dit geval speelt de film zich af in Nepal, waar het de bedoeling is om iemands as te strooien, maar er tijdens het reizen huurlingen zijn die iets van ze willen. Kunnen ze overleven om hun missie te volbrengen? Een redelijk foute film, maar de intense blikken van Liam Neeson maken veel goed.
SUGA: Ride or Die (Prime Video)
Jawel, we hebben onze eigen polder-Sons of Anarchy. SUGA: Ride or Die is een serie waarin Suga, de pres van een beruchte motorclub, er alles aan doet om zijn motorclub en zijn gezin bij elkaar te houden. Dat is niet makkelijk met rivaliserende bendes en verraad. Dat zijn dochter ook nog te overlijden komt, doet alleen maar olie op Suga’s vuur. Met onder andere Gijs Naber en Elise Schaap.
Kees van der Spek Ontmaskert (Videoland)
Kees van der Spek is een held: veel mensen vinden hem een fijne durfal die criminelen niet zomaar laat wegkomen met hun daden. Oplichters, fraudeurs, afpersers: ze zijn allemaal niet veilig voor de ogen en de scherpe tong van Kees. In elke aflevering ontmoeten we ook slachtoffers die er enorm bij gebaat zijn eindelijk gerechtigheid te zien voor wat ze is aangedaan en dat voelt nu eenmaal best lekker om mee te mogen kijken.
