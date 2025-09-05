Streamingtips #36 – Lilo & Stitch, SUGA: Ride or Die en meer

Ice Road: Vengeance (Prime Video)

Eigenlijk is alles wat je moet weten over deze film dat Liam Neeson erin zit. Het is een beetje hetzelfde als met Jason Statham: je weet wat er gaat gebeuren. Er is onrecht, en onze verder hartstikke vriendelijke hoofdpersonages worden daardoor gedwongen om hun wat minder vredelievende kant naar boven te halen. In dit geval speelt de film zich af in Nepal, waar het de bedoeling is om iemands as te strooien, maar er tijdens het reizen huurlingen zijn die iets van ze willen. Kunnen ze overleven om hun missie te volbrengen? Een redelijk foute film, maar de intense blikken van Liam Neeson maken veel goed.