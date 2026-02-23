Optoma UHZ78LV: Heldere 4K RGB-laserprojector mét Dolby Vision

Optoma heeft de UHZ78LV aangekondigd, een nieuwe 4K UHD home cinema-projector die vooral opvalt door zijn hoge lichtopbrengst en uitgebreide HDR-ondersteuning. Met een opgegeven piekhelderheid van 5.000 lumen mikt de fabrikant duidelijk op grotere projectieschermen en minder volledig verduisterde ruimtes.

De UHZ78LV maakt gebruik van een RGB triple laser-lichtbron en moet volgens Optoma een kleurbereik van 98 procent DCI-P3 halen. Daarmee positioneert het model zich nadrukkelijk in het hogere segment van home entertainment-projectoren. De laserlichtbron heeft een verwachte levensduur tot 30.000 uur. Dit model is ontworpen voor flexibele installatie en kan zowel aan de voorzijde, achterzijde als plafondzijde gemonteerd worden.

Op HDR-gebied ondersteunt de projector zowel Dolby Vision als HDR10+. Beide formaten maken gebruik van dynamische metadata, waarbij Dolby Vision per frame optimaliseert en HDR10+ per scène. Daarnaast zijn er ook een Filmmaker Mode, ISF-dag- en nachtmodi en een IMAX Enhanced-modus aanwezig. Deze laatste moet een optimale weergave va ngemasterde content leveren voor een grotere en heldere ervaring om dat echte bioscoopgevoel in huis te halen.

Voor de beeldverwerking gebruikt Optoma zijn PureEngine Ultra, die moet zorgen voor nauwkeurige kleuren, extra detail en vloeiende bewegingen, ook bij snelle actiescènes. De projector is flexibel te installeren en geschikt voor plaatsing aan plafond, voor- of achterzijde van de ruimte.

Prijs en beschikbaarheid

De Optoma UHZ78LV ligt vanaf begin maart bij geselecteerde dealers. De adviesprijs bedraagt 6.499 euro inclusief btw.