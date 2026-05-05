Xiaomi komt met betaalbare en complete REDMI A7 Pro

Xiaomi introduceert vandaag de REDMI A7 Pro op de Nederlandse en Belgische markt. Het is het eerste Pro-model in de REDMI A-serie en brengt een combinatie van een groot 6,9-inch display, een 6000mAh batterij met lange levensduur en Xiaomi HyperOS 3. Het 6,9-inch display haalt een piekhelderheid van 800 nits en een verversingssnelheid van 120Hz, wat zorgt voor vloeiend beeld in vrijwel elke omgeving. Met Wet Touch Technology 2.0 reageert het scherm ook bij vochtige of vette vingers accuraat. De 6000mAh batterij kan twee volledige gebruiksdagen op één lading volhouden. Dat staat gelijk aan tot 49 uur bellen, 35 uur video of 77 uur muziek. Onder de motorkap zorgt een octa-core processor met UFS 2.2-opslag voor soepele prestaties. Met tot 8GB RAM-uitbreiding blijft het toestel responsief bij intensiever gebruik. De REDMI A7 Pro is het eerste toestel in de REDMI A-serie dat draait op Xiaomi HyperOS 3 (gebaseerd op Android 16). Dat brengt onder meer Google Gemini voor realtime AI-assistentie en Circle to Search voor visueel zoeken rechtstreeks vanuit het scherm. Xiaomi HyperIsland maakt multitasken efficiënter, terwijl Xiaomi Interconnectivity naadloze samenwerking tussen Xiaomi-apparaten mogelijk maakt. De 13MP AI dual camera is uitgerust met een grotere sensor die 13% meer licht opvangt dan zijn voorganger. HDR+ zorgt voor evenwichtige belichting in uiteenlopende lichtomstandigheden. De 8MP-frontcamera biedt beautyfuncties voor een natuurlijke selfie. Praktische toevoegingen zijn een 200% volumeversterking, een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, een zijdelingse vingerafdrukscanner en NFC voor contactloos betalen.

Prijzen en beschikbaarheid

De REDMI A7 Pro is vanaf 4 mei 2026 verkrijgbaar in Nederland en België in twee configuraties: 4GB/64GB en 4GB/128GB. De adviesprijs start bij €129. De smartphone is beschikbaar in de kleuren Black, Mist Blue, Palm Green en Sunset Orange.