Bediening

Boven op de geborstelde aluminium bovenplaat is een comfortabel groot analoog instelwieltje voor de gebruikersmodi A, P, B en T plus de sluitertijden van 1 t/m 1/4000 seconde. Met een klein draaiwieltje links van de accessoireschoen bedien je de filmsimulaties en drie zelf instelbare filmrecepten (FS1 t/m 3) voor onder andere korrel, kleurverzadiging, hoge lichten en schaduwen. Daarmee beheert de fotograaf diens eigen stijl. De constructie is anders dan bij een wieltje met opschriften. Je bekijkt de instellingen via een klein rond venstertje bovenop en draait aan een klein wieltje daarachter. Dat is minder overzichtelijk dan een groter wieltje met opschriften. Niettemin werkt het in de praktijk naar tevredenheid.

De ontspanknop is gecombineerd met aan/uit en schroefdraad voor een draadontspanner of ander passend accessoire. Verder bovenop nog een functieknop. Aan de voorzijde rechts zit een interessant hendeltje met een knop in het midden. Er zijn vijf functies aan toe te wijzen. Bijvoorbeeld beeldkader en zoom. Aan de linkerzijde de keuzeschakelaar voor de scherpstellingmodus single, continu of handmatig. De draaiwieltjes zijn dubbel inklikbaar.

De achterzijde wordt grotendeels in beslag genomen door het grote 3 inch touchscreen. Links daarboven de ronde zoeker. Deze toont relatief veel beeldinformatie. De oogscherpte stel je in met een nogal priegelig draaiknopje. Daartegenover staat dat je dit dioptrieknopje niet snel per ongeluk verstelt. Boven het viewerscherm vind je de kleine toetsen voor Drive & Delete, Play, AEL/AFL en rechts nog een instelwieltje. Rechts van het zoekerscherm zitten nog het joystickje de Menu & OK-knop, en de Display & Backknop. De Quicktoets zit een beetje verborgen rechtsboven.

Daarnaast natuurlijk de menu’s. Die bedien je via de menuknop, het joystickje en/of een draaiwieltje. Dit vooral in de tweede instantie omdat de analoge retrogebruiker voornamelijk de genoemde instelwieltje en toetsen zal benutten. In de bodemplaat zit nog een druktoetsje. Nee, niet om analoog terug te spoelen maar om draadloos Bluetooth te activeren.