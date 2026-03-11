infraroodopnamen

Zwartwit analoog

Het gebruik van IR-gevoelige zwartwitfilm is een eenvoudige heel betaalbare methode om de wondere wereld van feeërieke tinten te betreden. Je krijgt dromerige witte vegetatie (vooral bladeren), zwarte donkere luchten en wateroppervlakken Tevens boeiend contrastrijk of omgekeerd zacht te combineren met gebouwen, dieren of portretten.

Wij experimenteerden met twee IR-gevoelige negatieffilms: De panchromatische Rollei Infrared 135-36 mm gevoeligheid ISO 200-400 en de Ilford SFX200 roodgevoelige film. Het Rollei rolletje is uitsluitend voor IR en het gebruik van bijpassende IR-filters. In ons geval een 720 en 695 nm filter. De hogere gevoeligheid komt van pas bij de lichtreductie door IR-filters.

De Ilford SFX 200 135-36 roodgevoelige emulsie is veelzijdiger dan de Rollei. Naast IR-filters kan je ook een goedkoper Roodfilter inzetten. De beelden zijn dan niet zo sterk als bij een IR-filter maar het effect mag gezien worden. Tevens is de SFX 200 te gebruiken als een normale, zij het wat meer roodgevoelige, zwartwitfilm. Doet het goed met Geel-, Oranje- en het al genoemde Roodfilter. De gevoeligheid van ISO 200 is redelijk voor IR-opnamen.

IR-gevoelige zwartwitfilms zijn gewoon te koop o.a. bij Cameranu, de Fotofilmfabriek, Foto Verweij, Kamera Express, Retrocamera België, Fotowereld, Lomografie, Cameraland en de Oldcam-shop.

Een goede ontwikkelcentrale, zoals die van Fuji Nederland, kan beide zwartfilms gewoon ontwikkelen en eventueel printen. Duurt circa 14 dagen. Het zelf inscannen van de IR-zwart-wit-negatieven gaat prima. Ook heel leuk om toe te voegen aan dromerige videoproducties.

Dan de analoge camera. Geschikt zijn tweedehandsmodellen die zelf geen IR-metingen/stralen bij de opnamefuncties gebruiken. Het kan even uitvogelen zijn hoe de automatische belichting het bij IR-shots in de praktijk doet. Soms is enige overbelichting vereist. Bij de objectieven graag ook de wat oudere typen die geen hotspots geven. Coatings en aprochromaten kunnen het IR-effect tegenwerken. Wij gebruikten een bejaarde maar nog goed functionerende Nikon F4 en F90X met AF-objectieven uit 1985-2010. Die gaven zonder correctie goed belichte IR-negatieven.

Lastig bij spiegelreflexcamera’s is dat de fotograaf met het IR-filter voor het objectief nog maar weinig in de zoeker ziet. Na even wennen blijft het allemaal rood en heel matig zichtbaar. Op statief kan je het IR-filter op- en afnemen. Een filterhouder met rechthoekige insteekglaasjes werkt daarbij makkelijker dan steeds weer het op- en weer afdraaien van de ronde IR-filters met schroefdraad. Bij de Ilford SFX200 film en Rood-filter zie je door de reflexzoeker een stuk meer. Natuurlijk kan je ook een analoge zoekercamera toepassen. Een van de lichtweg gescheiden optische zoeker heeft geen enkele last van demping door het toegepaste IR-filter.