Streamingtips #33 – Day Shift, I Am Groot en Sherlock

I Am Groot (Disney+)

Het is een van de schattigste superhelden uit het Marvel-universum, ook al kan hij niet meer woorden uitbrengen dan I, Am en Groot. Het boompje uit de Guardians of the Galaxy-films heeft nu zijn eigen animatieserie op Disney+ en die is enorm koddig. Als er één bedrijf goed is in het maken van levensechte of tenminste levendige animatie, dan is het Disney en dat bewijst het ook weer met I Am Groot.