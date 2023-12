Review: Esoteric K-05XD – Super Audio cd-weergave van wereldklasse

Poulissen in Roermond

Om deze vraag te kunnen beantwoorden kreeg ik geweldige hulp en ondersteuning van Poulissen in Roermond. Eigenaar Gerard Poulissen is in de Nederlandse hifi-wereld bepaald geen onbekende en runt al decennia één van de mooiste hifi-winkels in Nederland. Een echt familiebedrijf, waar ook een nieuwe generatie (Anne-Marie en Johan Poulissen) aan verbonden is. De ontvangst, begeleiding en hartelijke, Limburgse sfeer behoort in mijn beleving tot het beste dat je als klant kan overkomen. Dat ze bekroond zijn tot beste hifi-winkel in Nederland is dan ook logisch. Poulissen heeft veel ervaring in het verkopen van de échte topmerken. Geen wonder, dat Esoteric de Limburgers heeft uitgekozen als een van de weinige dealers in Nederland. En ook begrijpelijk dat potentiële klanten uit heel Nederland in de auto stappen om naar Roermond te rijden. Veel topapparaten staan er namelijk gewoon in de winkel en kunnen worden beluisterd. Een ander toonaangevend japans merk met fraaie SACD-spelers, Accu-

phase, heeft trouwens ook voor Poulissen gekozen. Eén van de eerste exemplaren van de K-05XD in Nederland stond al bij Poulissen opgesteld, overigens ook met andere topmodellen speelklaar. Medewerker Luc Blenkers had voor mijn review een zeer stevige luisterset klaar staan: uiteraard de nieuwe K-05XD-SACD-speler, de Esoteric N-05XD netwerk-DAC/voorversterker/streamer en de Esoteric eindversterkers S-05 (klasse A, 30 watt per kanaal bij 8 ohm) en S-02 (145 watt per kanaal bij 8 ohm). Omdat er vanuit de Poulissen-collectie ook twee zware jongens aan luidsprekers klaarstonden (een paar waanzinnig mooie Bowers & Wilkins 801 D4) besloot Luc om deze voor alle zekerheid toch maar aan de S-02 te koppelen. Een juiste keuze, evenals de perfecte uitlijning en opstelling van de speakers, waarin ik Luc werkelijk niet kon verbeteren. Dat maak ik in de praktijk nog wel eens anders mee!