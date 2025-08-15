Streamingtips #33 – Alien: Earth, Limitless en Dochters

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Alien: Earth (Disney+)
Deze serie op basis van de populaire Alien-films wordt flink bejubeld door critici, omdat hij vooral goed dat onaangename gevoel van Alien weet over te brengen. Deze serie speelt zich voor de film uit 1979 af en daarbij zien we hoe de aliens naar de aarde komen: een mysterieus ruimteschip stort neer op aarde en een jonge vrouw en een groep soldaten komen daardoor in aanraking met iets dat duidelijk niet van hier is.
Limitless with Chris Hemsworth (Disney+)
In het tweede seizoen van Limitless op Disney+ zien we weer nieuwe manieren waarop acteur Chris Hemsworth uitzoekt hoe hij beter en langer kan leven. Hij gaat langs bij deskundigen en ondervindt zelf welke gekke dingen je zoal kunt doen om je lijf en je geest een boost te geven. Hij doet het voor je, zodat je jezelf niet in al te gekke bochten hoeft te wringen.
Once Upon a Time… in Hollywood (HBO Max)
De meest recente film van Quentin Tarantino is Once Upon a Time… In Hollywood. Wederom een heel indrukwekkende prestatie van de topregisseur, waarin we onder andere acteurs als Margot Robbie,Leonardo DiCaprio en Brad Pitt zien. Leonardo speelt acteur Rick Dalton, Brad Pitt speelt zijn stuntman Cliff Booth. Ze proberen het goed te doen in de filmindustrie, maar die verandert sneller dan ze aankunnen.
Dochters (Prime Video)
Als de man van de moeder van 3 dochters komt te overlijden, besluiten de vrouwen zijn laatste wens waar te maken: een marathon rennen. In estafettevorm, want de dames hebben een druk leven. Elke vrouw heeft zo haar eigen uitdagingen en in deze film zie je hoe die allemaal worden opgelost: of nou ja, bijna allemaal. Een lekkere, Nederlandse speelfilm met een hart.
Night Always Comes (Netflix)
In een nacht volgen we hoe Vanessa Kirby als Lynette alles doet om zichzelf veilig te stellen. In Portland neemt ze in een nacht het heft in eigen hand en confronteert ze haar duistere verleden om zo op goede voet met de wereld, maar vooral zichzelf, verder te kunnen gaan. Een spannende thriller met een populaire actrice: slimme zet van Netflix.
