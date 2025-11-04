Apple heeft iOS 26.1 uitgebracht (en iPad OS26.1, macOS 26.1) en dat brengt eindelijk Apple Intelligence met zich mee voor Nederland en België. Dat brengt gelijk een heleboel nieuwe functies naar je iPhone toe. Apple Intelligence brengt diverse Nederlandse AI-functies naar je telefoon toe. Zo kan de kunstmatige intelligentie je helpen met het schrijven van teksten, samenvatten, automatisch antwoorden, afbeeldingen maken met Image Playground, emojis maken met Genmoji en nog veel meer. De functies komen niet naar oudere iPhones en iPads toe, dus je moet een recent apparaat van Apple hebben.

Apple Intelligence komt naar de volgende apparaten:

iPhone 15 Pro en Pro Max

iPhone 16-serie

iPhone 17-serie

iPhone Air

iPad Air (M1 of nieuwer)

iPad Pro (M1 of nieuwer)

iPad Mini 2024

iOS 26.1 downloaden

De nieuwe functies kun je activeren nadat je je apparaat hebt bijgewerkt met de nieuwste software-update. Ga daarvoor naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Heb je iOS 26.1 eenmaal geïnstalleerd? Dan vind je bij Instellingen nu Apple Intelligence. Hiervoor hoef je dan alleen maar het schuifje op aan te zetten en je kunt aan de slag.

Niet alle functies zijn overigens beschikbaar in Nederland en België. Functies als live vertalingen in je Telefoon en Facetime, of de geschreven samenvattingen van oproepen werken nog niet. Deze werken enkel in het Engels.