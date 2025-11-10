Tip: De EcoFlow STREAM thuisbatterij verovert Nederland – en dit is waarom (ADV)

Energie opslaan wordt de nieuwe standaard

Zonnepanelen zijn fantastisch, maar het wordt steeds minder rendabel om overtollige zonnestroom terug te leveren aan het net. Zeker nu de salderingsregeling in 2027 verdwijnt, wordt energieopslag steeds belangrijker. Met een thuisbatterij zoals de EcoFlow STREAM gebruik je je eigen zonnestroom op het moment dat jij dat wilt: ’s avonds, ’s nachts of tijdens piekuren.

Daarmee bespaar je niet alleen flink op je energierekening, maar maak je jezelf ook onafhankelijker van het stroomnet en de grillige energieprijzen. Combineer dat met de eenvoud van een plug-in oplossing, en het is niet gek dat steeds meer mensen overstappen.

Waarom zoveel mensen voor EcoFlow STREAM kiezen

De EcoFlow STREAM-serie combineert kracht, gemak en design in één slim systeem. Het compacte formaat past in elke woning, de installatie is letterlijk plug-and-play, en de prijs per kWh is ongekend scherp.

De basis begint bij 1,92 kWh opslagcapaciteit. Dit is ideaal voor kleine huishoudens of als eerste stap richting energiebewust wonen. Maar het mooie is: je kunt eenvoudig uitbreiden. Koppel meerdere EcoFlow batterijen aan elkaar, en ze werken automatisch samen via dezelfde slimme app. Zo groeit het systeem mee met jouw energieverbruik.

Gebruikers zijn onder meer enthousiast over het gebruiksgemak en de flexibiliteit. Oftewel, het EcoFlow systeem uitbreiden zonder installateur, alle batterijen beheren in één app, en alles overzichtelijk in de hand.

De drie populairste EcoFlow STREAM-modellen

De EcoFlow STREAM-serie bestaat uit drie slimme modellen die allemaal iets unieks bieden. Zo kun jij precies kiezen wat het beste bij jouw situatie past.

EcoFlow STREAM AC

De EcoFlow STREAM AC is het instapmodel. Compact, krachtig en perfect uitbreidbaar in stappen van 1,92 kWh. Veel huishoudens starten met één of twee modules. De AC kan bovendien gekoppeld worden met de andere varianten (PRO en ULTRA) voor meer functionaliteiten.

EcoFlow STREAM AC PRO

De EcoFlow STREAM AC PRO biedt niet alleen opslag, maar ook noodstroomvoorziening. Dankzij twee AC-poorten kun je tijdens een stroomstoring belangrijke apparaten blijven gebruiken. Een geruststellend idee, zeker in een tijd waarin stroomuitval steeds vaker voorkomt.

EcoFlow STREAM ULTRA

De EcoFlow STREAM ULTRA is het topmodel van de serie. Ook voorzien van noodstroomfuncties, maar met een extra troef: vier MPPT-trackers. Daar kun je rechtstreeks een aantal (plug-in) zonnepanelen op aansluiten en de batterij blijven opladen, zelfs als de netspanning uitvalt.

Thuisbatterij.nl maakt EcoFlow STREAM nóg aantrekkelijker

Als grootste aanbieder van plug-in thuisbatterijen in Nederland, maakt Thuisbatterij.nl de overstap naar energieopslag extra interessant. Tijdens de Black Friday-actie profiteer je van uitzonderlijk scherpe prijzen op de populairste EcoFlow STREAM-pakketten.

Best Value Pakket

Twee EcoFlow STREAM AC’s – samen 3,84 kWh opslag.

Perfect voor wie de beste prijs per kWh wil.

✅ Nu slechts €949 (in plaats van €1.049) inclusief btw en verzending.

👉 Bekijk het Best Value Pakket op Thuisbatterij.nl

Backup Plus Pakket

Één EcoFlow STREAM AC + één AC PRO – ook 3,84 kWh opslag.

Ideaal als je noodstroom wilt kunnen gebruiken bij uitval.

✅ Tijdelijk €1.049 (in plaats van €1.199) inclusief btw en verzending.

👉 Bekijk het Backup Plus Pakket op Thuisbatterij.nl

Premium Pakket

Één EcoFlow STREAM AC + één ULTRA – 3,84 kWh opslag met directe PV-aansluiting.

Perfect voor wie het maximale uit zijn zonnepanelen wil halen én noodstroom wil kunnen gebruiken.

✅ Nu €1.079 (in plaats van €1.399) inclusief btw en verzending.

👉 Bekijk het Premium Pakket op Thuisbatterij.nl

Slimme energie, slimme keuze

Of je nu klein begint of direct groots inzet: de EcoFlow STREAM-serie is flexibel, uitbreidbaar en slim te integreren met zonnepanelen. Voeg daar de tijdelijke Black Friday-korting van Thuisbatterij.nl aan toe, en het plaatje is compleet.

➡️ Klik hier en bestel vandaag nog jouw EcoFlow STREAM pakket bij Thuisbatterij.nl

Dit is een gesponsord artikel.