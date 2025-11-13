Black Friday TV Deals bij HelloTV: De top 5 TV’s die je niet mag missen (ADV)

Dit zijn de 5 televisies bij HelloTV die je absoluut op je lijstje moet zetten om de beste beeldkwaliteit te bemachtigen:

Samsung S93F OLED

De Samsung S93F is door de Consumentenbond uitgeroepen tot de Beste uit de Test van oktober 2025, wat de superieure kwaliteit aantoont. Deze TV combineert de diepste zwartwaarden van een OLED-panel met de meest geavanceerde beeldverwerking. Dankzij de krachtige NQ4 AI Gen3 Processor wordt elk beeld geoptimaliseerd tot in de kleinste details, en met een 144 Hz beeld geniet je van vloeiende bewegingen, wat perfect is voor gaming en sport. Dit model is verkrijgbaar in een breed scala aan formaten, van compacte 42 inch tot een mega 83 inch.

Bezoek de productpagina voor de Samsung S93F 65 inch en vraag naar je EXTRA Black Friday korting!

LG OLED G5 OLED

De LG OLED G5 is het vlaggenschip van LG en staat garant voor de ultieme bioscoopervaring in je eigen huis. Dankzij het revolutionaire OLED EVO panel en de geavanceerde Brightness Booster zie je beelden die helder en contrastrijk zijn. Dit model is het helderste LG OLED-model tot nu toe en wordt vanaf 77 inch zelfs geleverd met een meegeleverde wall mount voor een naadloze installatie. Bovendien profiteer je van tot €300 cashback bovenop de scherpe Black Friday deal!

Ga direct naar de LG OLED G5 65 inch en vraag naar je EXTRA Black Friday korting en de lopende Cashback-actie!

Philips OLED810 OLED

Ervaar TV kijken op een compleet nieuw niveau met de Philips OLED810, een model dat de EISA Award voor Best Buy OLED TV heeft gewonnen. Het unieke driezijdige Ambilight laat de kleuren van het scherm over je muur bewegen, waardoor de kijkervaring intenser en meeslepender wordt. Dankzij het gebruiksvriendelijke Google TV heb je alle apps binnen handbereik. Profiteer deze Black Friday van tot €200 cashback bovenop de reeds verlaagde prijs!

De Philips OLED810 65 inch staat klaar; informeer naar je EXTRA Black Friday korting en Cashback!

Samsung QN93F Neo QLED

Voor diegenen die een TV zoeken die zelfs in de helderste kamer uitstekend presteert, is er de Samsung QN93F. Met het geavanceerde Neo QLED panel en het unieke Glare Free scherm behoud je perfecte beeldkwaliteit, zonder hinderlijke reflecties van zonlicht of lampen. De integratie van Dolby Atmos zorgt voor meeslepend, multidimensionaal geluid, terwijl het 144 Hz beeld zorgt voor snelle actie en gaming zonder haperingen. Dit model is beschikbaar tot een indrukwekkende 115 inch.

Bezoek de Samsung QN93F 65 inch en vraag naar je EXTRA Black Friday korting!

LG OLED C5

De LG OLED C5 staat bekend als een van de beste all-round TV’s en is de ideale tv voor elke gamer dankzij het snelle 144 Hz oledpanel. De hoge beeldkwaliteit van het OLED EVO panel zorgt ervoor dat zowel films, series als games perfect te bekijken en spelen zijn. De bediening is eenvoudig en intuïtief dankzij de meegeleverde AI Magic Remote. Bovendien pak je nog eens tot €300 cashback mee op deze Black Friday deal!

De LG OLED C5 65 inch is nu binnen handbereik; informeer naar je EXTRA Black Friday korting en Cashback!

Deze Black Friday deals zijn tijdelijk en de voorraad is beperkt. Bezoek de website van HelloTV of kom langs in de winkel om je droom-TV te scoren met de verlaagde prijzen én die extra Black Friday korting!

