Compacte Insta360 Snap zorgt voor scherpe selfies

Transcontinenta, distributeur van Insta360 in de Benelux, introduceert de Insta360 Snap selfie screen, een compacte monitor die aan de achterkant van je smartphone wordt bevestigd, zodat je jezelf kunt zien terwijl je met de hoofdcamera fotografeert. In plaats van te moeten kiezen tussen jezelf zien of de beste camera van je smartphone gebruiken, laat Snap je beide tegelijk doen. Je krijgt een livevoorbeeld terwijl je met de hoofdcamera werkt, waardoor selfies en video’s met jezelf in beeld minder geïmproviseerd aanvoelen. Ultragroothoekselfies met veel omgeving, portretten in de telestand en scherpere groepsfoto’s worden zo makkelijker in één keer vastgelegd. Je houdt meer van de achtergrond in beeld, krijgt meer mensen in het beeld en voorkomt dat iemand half buiten de foto valt. Bij weinig licht kan de hoofdcamera bovendien zorgen voor een helderder en scherper beeld tijdens avondjes uit, reismomenten, diners en alledaagse momenten. Een bekabelde USB-C-verbinding helpt de preview stabiel en responsief te houden, wat belangrijk is wanneer je onderweg filmt, direct in de camera praat of korte clips voor social media opneemt.

De Insta360 Snap is slank, licht en makkelijk mee te nemen. Dankzij de magnetische bevestiging klik je hem snel vast en haal je hem net zo snel weer los, terwijl de ingebouwde beschermcover het scherm veilig houdt in een tas of jaszak en onbedoelde aanrakingen tijdens het fotograferen vermindert. Er is ook een versie met ingebouwd licht voor gebruikers die een zachtere uitstraling willen wanneer het beschikbare licht minder vergevingsgezind is. Met de instelbare lichtstanden pas je het beeld aan de scène aan, of je nu kiest voor een warmere toon of juist voor een wat neutraler resultaat.

Prijzen en beschikbaarheid

De Insta360 Snap selfie screen is in twee versies verkrijgbaar via Insta360-verkooppunten in de Benelux. De standaardversie heeft een adviesverkoopprijs van € 85,99 . De Snap selfie screen met Light heeft een adviesverkoopprijs van € 95,99.