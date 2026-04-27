Evenement Nieuws Audio Algemeen

Poulissen AV Dagen op 15 en 16 mei – Spectaculaire home cinema presentaties

27 april 2026
Poulissen Audio Video Center in Roermond organiseert op vrijdag 15 mei en zaterdag 16 mei de Poulissen AV Dagen. In maar liefst 5 home cinema studio’s tegelijkertijd demonstreert het team van Poulissen de mooiste TV-displays en surround luidsprekercombinaties van verschillende merken, met spectaculaire filmbeelden en prachtige muziek. 

Gedurende deze twee dagen kunt u vrij inlopen. Op vrijdag 15 mei kan dat vanaf 13.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 16 mei vanaf 10.30 uur tot 17.00 uur. De demonstraties vinden doorlopend plaats. 

Korte presentaties

Elk uur worden er in enkele studio’s korte toelichtingen gegeven op de bekeken en beluisterde apparatuur door hifi-auteur en reviewer Jan Willem Voogd. 

In de hoofdrol

De spotlights zijn tijdens de Poulissen AV Dagen vooral gericht op Loewe, McIntosh, Marantz, Bowers & Wilkins, Sonus faber en Bang & Olufsen. 

Extra voordelige Poulissen multikanaals kabelset

Als u tijdens de Poulissen AV Dagen een home cinema-installatie aanschaft, dan biedt Poulissen Audio Video Center de benodigde multikanaals kabelset extra voordelig aan. 

Bijzondere home cinema studio’s

Er vinden onder meer demonstraties plaats in het Poulissen McIntosh Experience Center, dat uniek is in de Benelux. Een nauwkeurig ingemeten 7.2.4 Dolby Atmos surround installatie, die geheel verzorgd wordt door topklasse McIntosh apparatuur en ingebouwde Sonus faber luidsprekers. Daarnaast kunt u ook ultieme bioscoopervaringen opdoen in het Poulissen Bang & Olufsen Demohuis en de omvangrijke Loewe Studio.

Marantz en Bowers & Wilkins

Gedurende de Poulissen AV Dagen wordt onder meer gedemonstreerd met de AV 20 voorversterker en meerkanaals AMP 20 eindversterker, en ook de modellen uit de AV CINEMA-serie zijn aanwezig. U kunt onder meer naar de Bowers & Wilkins M1 en de 600- en 700-series luidsprekers luisteren in surround opstelling.

Poulissen Audio Video Center
Schoenmakersstraat 19
6041 EX Roermond

Lees meer

Peaky blinders Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 20 maart 2026

Streamingtips #12 – Peaky Blinders, Invincible en meer

20 maart 2026
interv_Christina Pluhar_@Michal Nowak 2025 Audio
Interview Music Emotion Audio 16 december 2025

Interview: Deel 18 – Christina Pluhar – “De eerste toegang tot muziek gaat via het hart”

16 december 2025
ArtSound PWR08 Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 03 februari 2026

ArtSound pakt uit met PWR08 partyspeaker

03 februari 2026
Fujifilm X-E5_Mel Zagers (1) Create
Digital Movie Reviews Create 08 april 2026

Review: FUJIFILM X-E5 hybride meetzoekercamera – De verfijnde klassieker

08 april 2026
Husqvarna review 9 Smarthome
Reviews Smarthome Tuin en terras 18 april 2026

Review: Husqvarna Automower Aspire R6V – slimme maaier voor een scherpere prijs

18 april 2026
Synergistic Research Pink AC_Carbon Audio
Music Emotion Reviews Audio 13 november 2025

Review: Synergistic Research Pink AC powercord – Genieten op een roze wolk van muziek

13 november 2025
TCL mat tv Beeld
Achtergrond Tips en advies Beeld 26 februari 2026

Waarom je volgende tv misschien wel mat is (en kan zingen)

26 februari 2026
Panasonic-55Z90B-lifestyle Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's 26 februari 2026

Panasonic 2026: Strategische verschuivingen en een toegankelijkere OLED-instap

26 februari 2026