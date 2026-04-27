Poulissen AV Dagen op 15 en 16 mei – Spectaculaire home cinema presentaties

Gedurende deze twee dagen kunt u vrij inlopen. Op vrijdag 15 mei kan dat vanaf 13.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 16 mei vanaf 10.30 uur tot 17.00 uur. De demonstraties vinden doorlopend plaats.

Korte presentaties

Elk uur worden er in enkele studio’s korte toelichtingen gegeven op de bekeken en beluisterde apparatuur door hifi-auteur en reviewer Jan Willem Voogd.

In de hoofdrol

De spotlights zijn tijdens de Poulissen AV Dagen vooral gericht op Loewe, McIntosh, Marantz, Bowers & Wilkins, Sonus faber en Bang & Olufsen.

Extra voordelige Poulissen multikanaals kabelset

Als u tijdens de Poulissen AV Dagen een home cinema-installatie aanschaft, dan biedt Poulissen Audio Video Center de benodigde multikanaals kabelset extra voordelig aan.

Bijzondere home cinema studio’s

Er vinden onder meer demonstraties plaats in het Poulissen McIntosh Experience Center, dat uniek is in de Benelux. Een nauwkeurig ingemeten 7.2.4 Dolby Atmos surround installatie, die geheel verzorgd wordt door topklasse McIntosh apparatuur en ingebouwde Sonus faber luidsprekers. Daarnaast kunt u ook ultieme bioscoopervaringen opdoen in het Poulissen Bang & Olufsen Demohuis en de omvangrijke Loewe Studio.

Marantz en Bowers & Wilkins

Gedurende de Poulissen AV Dagen wordt onder meer gedemonstreerd met de AV 20 voorversterker en meerkanaals AMP 20 eindversterker, en ook de modellen uit de AV CINEMA-serie zijn aanwezig. U kunt onder meer naar de Bowers & Wilkins M1 en de 600- en 700-series luidsprekers luisteren in surround opstelling.

Poulissen Audio Video Center

Schoenmakersstraat 19

6041 EX Roermond