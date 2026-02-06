Nieuws Smarthome Energie

Zendure lanceert SolarFlow AC+ serie in Nederland

06 februari 2026 2 Minuten 0 Reacties
Zendure AC2400+

Veel Nederlandse huishoudens met zonnepanelen lopen tegen hetzelfde probleem aan: overdag wekken ze volop stroom op die ze niet direct verbruiken, terwijl de energiekosten in de avonduren hoog blijven. Met het oog op de veranderende salderingsregels en de opkomst van dynamische energietarieven, introduceert Zendure de SolarFlow 2400 AC+ en 1600 AC+. Dit zijn ‘plug-and-play’ opslagsystemen die samenwerken met elk bestaand dak-zonnepanelensysteem.

Dankzij de AC-gekoppelde technologie wordt het systeem toegevoegd aan je huidige installatie. Zendure lanceert twee varianten;

  • SolarFlow 2400 AC+: Het vlaggenschip voor gezinnen met een hoog verbruik (warmtepompen, elektrische auto’s). Met een vermogen van 2400W en een opslagcapaciteit die uitbreidbaar is tot 16,8 kWh, dekt dit systeem de piekuren tijdens het koken of wassen.
  • SolarFlow 1600 AC+: De instapper voor kleinere huishoudens of woningen met een bescheidener dakoppervlak. Compact, betaalbaar en uitbreidbaar tot 11,52 kWh.

Hoewel beide systemen bedoeld zijn om een bestaande installatie te upgraden, zit het verschil vooral in de kracht (hoeveel apparaten je tegelijk kunt voeden) en de capaciteit (hoe lang je die apparaten kunt voeden).

Kenmerk SolarFlow 1600 AC+ SolarFlow 2400 AC+
Doelgroep Appartementen / Bescheiden verbruik Eengezinswoningen / Hoog verbruik
Vermogen (Output) 1600W (Ideaal voor basislast) 2400W (Voor zware apparatuur)
Max. Opslag Tot 11,52 kWh Tot 16,8 kWh
Ideaal voor Verlichting, koelkast, TV Warmtepomp, EV laden, koken

Slim besparen met ZENKI AI

Nederland loopt voorop in het gebruik van dynamische energietarieven (zoals via Frank Energie, Tibber of NextEnergy). De SolarFlow AC+ serie speelt hier slim op in met de ZENKI™ AI-modus. Het systeem fungeert als een ‘slim brein’ in huis: het analyseert realtime de energieprijzen en het weer. Is de stroomprijs negatief of laag? Dan laadt de accu op. Schieten de prijzen ’s avonds omhoog? Dan voorziet de accu jouw woning van stroom.

Naast slimme software is ook gedacht aan de Nederlandse elementen. De systemen zijn IP65 waterdicht en beschikken over zelfverwarming, waardoor ze ook tijdens een koude Hollandse winter optimaal blijven presteren. Voor de veiligheid is elk systeem uitgerust met ZenGuard, inclusief een ingebouwd brandonderdrukkingssysteem en een dubbel batterij-beheersysteem (BMS).

De voordelen op een rij:

  • 100% Compatibel: Werkt met elk merk omvormer of zonnepaneel.
  • Plug-and-Play: Geen complexe installatie of hak- en breekwerk.
  • Toekomstbestendig: Ondersteunt MQTT en Home Assistant voor de echte smart-home liefhebber.
  • Noodstroom: Altijd backup-stroom voor essentiële apparaten bij een stroomstoring.

Beschikbaarheid

De Zendure SolarFlow 2400 AC+ en 1600 AC+ zijn vanaf vandaag beschikbaar via de officiële Nederlandse website (www.zendure.nl) en geselecteerde wederverkopers.

