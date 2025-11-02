Review: Panasonic TV-65Z95BEG (Z95-serie) oled tv

De Panasonic TV-65Z95BEG heeft de ambitie een combinatie van top beeldkwaliteit en indrukwekkend geluid te zijn. Met een gloednieuw OLED-paneel en een ingebouwde Technics audio-installatie heeft het alvast de juiste middelen om die ambitie waar te maken. De ideale combinatie voor wie top filmbeelden zoekt, al mikt Panasonic ook duidelijk op gamers en sportliefhebbers. Amazon Fire TV is het smart tv-systeem.
Design: De typische sober Panasonic stijl heeft toch een tikje stijl gekregen. De stoffen afwerking van de luidsprekerbalk onderaan, en vooral die van de in de zijkant en bovenzijde verborgen luidsprekers geeft hem echt een mooi uitstraling. Hij staat op een draaivoet, altijd een prima keuze, en met een profiel van amper 52mm is hij nog redelijk slank.
Gaming: De input-lag bedraagt 9,8ms (met de 60Hz Refresh Mode geactiveerd, anders is het 4-5ms meer) in 4K60 en 5,6ms in 2K120, gemeten in de True Game-beeldmode. Met ondersteuning voor AMD FreeSync en NVIDIA G-Sync en de optie om tot 4K144 te gaan, krijgen gamers alles wat ze wensen. We hadden wel liever vier 48Gbps-poorten gehad, maar vermits het gebruik van een soundbar onwaarschijnlijk is voor dit toestel is dat geen zwaar probleem.
Smart tv: De keuze voor Amazon Fire TV blijft naar ons gevoel suboptimaal. Meer info vind je in ons artikel over Fire TV. Het app-aanbod is goed, behalve dan als je Belgische streamingdiensten zoekt, die ontbreken volledig. Dat markeren we als een zwaar minpunt. Apple Airplay2 is ondersteund, maar geen Google Cast, al kan je wel YouTube en Netflix casten. Het systeem geeft bij de aanbevelingen, niet verwonderlijk, enorm veel voorrang aan Prime Video. Je doet er ook goed aan om in de Privacy-instellingen te duiken en de vele manieren waarop Amazon je trackt uit te schakelen.
Afstandsbediening: Panasonic is ondertussen bijna het laatste merk dat nog steeds een grote, erg klassiek aanvoelende afstandsbediening gebruikt. De toetsen hebben een lichte aanslag, en de remote ligt goed in de hand. Omdat hij zo groot is, moet je voor sommige toetsen wel je hand verplaatsen. Er zijn zes sneltoetsen voor streaming apps, al is Amazon Music vermoedelijk niet erg nuttig. Wel bijzonder handig zijn de de ‘Picture’ waarmee je snel van beeldmode wisselt, en de ‘My App’-toets die je zelf toekent aan een app naar keuze.
Panasonic TV-65Z95BEG - Beeldverwerking
De HCX Pro AI Processor MK II kennen we al van de Z95A, het model van vorig jaar. We zien er geen substantiële wijzigingen in, maar dat is grotendeels goed nieuws. De processor levert uitstekende prestaties in upscaling en deinterlacing en gaat voorzichtig te werk met andere beeldverwerking zoals ruisonderdrukking. Wanneer het bronmateriaal HD-kwaliteit of beter is, toch het merendeel van onze huidige bronnen, garandeert die combinatie over het algemeen een mooie, natuurgetrouwe weergave van het beeld. Met lagere kwaliteit beelden zoals dvd is die aanpak wel erg voorzichtig, zeker omdat de laagste standen van de ruisonderdrukking-instelling bijzonder licht te werk gaan. Daar kies je beter voor de ‘mid’ stand in die instellingen (te vinden onder ‘Clarity’). MPEG-compressiefouten die zichtbaar zijn als blokvorming en kleurstroken in zachte gradiënten kan de processor minder goed wegwerken. Zowel ‘Vloeiende Schakering’ als ‘MPEG-ruisonderdrukking’ zet je in dat geval beter op ‘Mid’. Doe dat enkel als het nodig is, het kost wat minimaal detail. In donkere scènes blijft er bovendien altijd wat strookvorming zichtbaar.
OLED-panelen leveren top bewegingsscherpte, belangrijk voor sport en games, en de Z95B vormt daarop geen uitzondering. Bewegende voorwerpen zijn mooi afgelijnd, er zijn geen dubbele of vage randen. Zeker voor sport kan je de “Intelligent Frame Creation” op maximum zetten om vloeiende beelden te garanderen. Voor films blijft dat een eerder persoonlijke keuze. We vinden zelf dat bij snelle camerabewegingen het schokken van de 24fps beelden te zichtbaar is, en daarom gebruiken we ook hiervoor Intelligent Frame Creation. Zelfs in de maximale stand kon de processor snel en correct ingrijpen en de onvermijdelijke beeldfouten die optreden als de achtergrond complex is zijn beperkt.
Panasonic TV-65Z95BEG - Beeldkwaliteit
Het OLED-paneel in de Z95B is hetzelfde als in de LG G5, een Primary RGB Tandem-paneel, het nieuwste paneel van LG Display, met verbeterde helderheid en uitgebreid kleurbereik. Panasonic heeft het toestel voorzien van een extra koeling om inbranden maximaal te voorkomen.
Het paneel heeft een ruime kijkhoek (enkel overtroffen door QD-OLED en de OLED-panelen met microlenslaag van 2024), en weert reflecties redelijk goed. Je beperkt uiteraard best de rechtstreekse lichtinval want dan kunnen reflecties wel storend zijn. De uniformiteit op ons testmodel was zeer goede, zowel in donkere als heldere beelden.
De Filmmaker Mode is de beste keuze als je de originele beeldkwaliteit maximaal wilt bewaren. Je zet de Verlichtingssterkte dan best op 70, want anders is deze mode enkel geschikt voor kijken bij verduistering. Laat de lichtsensor dan geactiveerd, maar schakel het aanpassen van de kleurtemperatuur door de lichtsensor uit. Alternatieven biedt Panasonic genoeg, True Cinema en Professioneel 1 kan je zeker ook gebruiken. De Filmmaker Mode is in elk geval gekalibreerd op referentieniveau. De kleurweergave is bijzonder accuraat, en alle zwartdetail is zichtbaar. Wie kijkt bij veel omgevingslicht en het zwartdetail nog een kleine boost wil geven, kan dat doen met de ‘Dark Visibility’ instelling (instelling 1-3 volstaat).
Over AI-beeldmodes zijn we zelden tevreden, maar de Auto AI-preset van Panasonic is wel een degelijke optie. Het beeld oogt wat koeler dan Filmmaker Mode, dat is iets beter voor meer verlichtte omgevingen. Het beeld oogt zelden te bewerkt, een fout die typisch bij andere merken opvalt.
Panasonic TV-65Z95BEG - HDR
Panasonic legt altijd nadruk op de extra koeling die ze voorzien op hun OLED-paneel, maar dat heeft dit jaar niet tot nieuwe records geleid. Het 10%-venster levert 2075 nits, op het volledig wit scherm zien we 311 nits. Bijzonder mooie resultaten, maar dus een tikje onder de LG G5 (2400/350) of de Philips OLED950 (2200/375). Het blijven wel zeer goede resultaten. Daartegenover staat dat de Panasonic wel guller is op het 25%-venster waar hij met 1200 nits 20% boven de concurrenten zit. We benadrukken nog eens dat 311 nits op een volledig wit beeld erg goed is, en het ingrijpen van de Average Brightness Limiter veel minder noodzakelijk maakt. Dat maakt dat de zichtbare helderheid op het scherm minder fluctueert.
Net als de LG G5 en Philips OLED950 profiteert de Z95B van het zeer ruime kleurbereik van het nieuwe OLED-paneel. De scores van 78% Rec.2020 en 100% P3 zijn fantastisch, en daarmee kan hij HDR-beelden prachtig weergeven. De Z95B ondersteunt HDR10+ Adaptive en Dolby Vision IQ zodat je altijd de beste HDR-versie krijgt die beschikbaar is.
Voor HDR10 schakelen we naar de Filmmaker Mode, de beste garantie voor een goede kalibratie. Opvallend is dat Panasonic dit jaar het ‘Luminance Level’ in deze mode op 70 heeft gezet, terwijl we daar meestal 100 verwachten. Daar is natuurlijk een reden voor. Het Luminance Level bepaalt nu hoe goed de tv de standaard EOTF van HDR10 volgt. Hogere waardes maken het beeld helderder (vergelijkbaar met lagere gammawaardes) en lagere waardes maken het beeld donkerder. Laat die instelling, zeker in Filmmaker Mode, ongemoeid. Nog iets dat ons onmiddellijk opviel, de tv volgt nu erg strikt de metadata van de HDR-content. Als de MaxCLL-waarde 1000 nits is, dan levert de tv maximaal 1000 nits. Voor onze metingen moesten we maxCLL op 4000 nits zetten, pas dan levert het scherm, indien nodig, zijn maximale helderheid (2100 nits).
Over de HDR-prestaties kunnen we erg kort zijn, die zijn uitstekend. In HDR10 Filmmaker Mode bleek de Panasonic weliswaar iets te vroeg te tonemappen, waardoor de heldere tinten een tikje te donker zijn, ook zichtbaar in de kleuren. Maar verder was hij uitstekend gekalibreerd en in de praktijk bleek de afwijking nauwelijks zichtbaar. Wat wel zichtbaar was, de Z95B bewaart uitstekend alle witdetail, ook bij helderder gemasterde beelden. In donkere scènes zit veel schaduwnuance, en ook hier kan je die eventueel wat boosten met de ‘Dark Visibility’ instelling. Panasonic ondersteunt ook HDR10+ en Dolby Vision IQ met Precision Detail.
Review-apparatuur
Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.
Panasonic TV-65Z95BEG – Geluidskwaliteit
De Z95B is uitgerust met een unieke geluidsinstallatie, getekend door Technics. Het heeft daarbij ook geen concurrenten meer vermits Philips dit jaar zijn OLED950-reeks zonder B&W-audio heeft uitgebracht. De configuratie is grotendeels identiek aan die van vorig jaar, de woofer in de rug kreeg een upgrade van 20 naar 30W. De belangrijkste speaker is de luidsprekerarray van 16 drivers (80W) onder de tv. Tot slot zitten er nog 2x15W opwaarts gerichte en 2x15W zijwaarts gerichte luidsprekers in, goed voor een totaal van 170W. Tijdens de installatie voert de tv een uitgebreide kalibratie uit, zodat de audio perfect op de ruimte is afgesteld.
Het is geen verrassing dat de Panasonic de concurrenten onder tafel speelt. Voor filmsoundtracks levert hij een bijzonder indrukwekkende surroundervaring, met uitstekende bassen, een erg ruimtelijk gevoel en erg duidelijke plaatsing van effecten. Hij ondersteunt Dolby Atmos, maar DTS ontbreekt dat is enigszins jammer. Ook voor muziek kan je de tv moeiteloos inzetten. Enkel wanneer we onze harde metalmuziek erg luid laten klinken hoor je wel wat vervorming. Heb je graag nog meer laag, geen probleem, je kan een externe subwoofer aansluiten.
Met die luidspreker-array kan de Z95B ook een aantal trucjes uitvoeren, zoals het richten van de audio op een specifieke plaats in de kamer. Lijkt interessant, maar stelde eigenlijk wat teleur. Het werkt wel, maar je verliest zoveel audiokwaliteit dat we het niet de moeite vinden.
Panasonic TV-65Z95BEG – Conclusie
De Panasonic TV-65Z95BEG is in vele opzichten een doorslagje van de Z95A, maar met een significante verbetering door het gebruik van het nieuwe Primary RGB Tandem OLED-paneel. Helaas zijn ook de minpunten overgenomen. Niet alleen heeft Fire TV toch wel een heel sterke focus op Prime Video, het feit dat je geen enkele Belgische app vindt, is echt wel een misser. De Nederlandse apps zijn gelukkig wel grotendeels beschikbaar. De tv ondersteunt geen DTS, gezien het knappe audiosysteem vinden we dat jammer.
Maar wie op zoek is naar bijzonder fraaie en filmische beeldkwaliteit en weigert een soundbar te overwegen zal in de Z95B zeker zijn gading vinden. De tv combineert uitzonderlijke beeldprestaties en ruime HDR-ondersteuning met een uniek, krachtig audiosysteem dat je wel degelijk een surroundgevoel geeft. De beeldverwerking is zeer goed, en laat enkel wat punten liggen bij het wegwerken van kleurstroken. Gamers krijgen twee HDMI 2.1-poorten met alle vereiste features. Helaas, voor dat alles betaal je wel een zware prijs. De Samsung S95F, LG G5, zelfs de Sony Bravia 8ii zijn rond de 1000 euro goedkoper, dat is meer dan voldoende voor een premium soundbar.
9.5
Beoordeling Panasonic TV-65Z95BEG
Pluspunten
Uitstekende piekhelderheid
Zeer goed schaduwdetail
Referentieniveau kalibratie in Filmmaker Mode, SDR en HDR
Indrukwekkende Technics audioconfiguratie
Ondersteunt Dolby Vision IQ met Precision Detail en HDR10+
Uitstekende beeldverwerking
Zeer goede bewegingsscherpte
HDMI 2.1 met ruime gamerfeatures en lage input-lag
Fire TV, Airplay 2 en Mirroring
Minpunten
Prijs
Geen enkele Belgische app beschikbaar
Processor heeft moeite met kleurbanden wegwerken
Geen DTS-ondersteuning
Beoordeling Panasonic TV-65Z95BEG
De Panasonic TV-65Z95BEG is in vele opzichten een doorslagje van de Z95A, maar met een significante verbetering door het gebruik van het nieuwe Primary RGB Tandem OLED-paneel. Helaas zijn ook de minpunten overgenomen. Niet alleen heeft Fire TV toch wel een heel sterke focus op Prime Video, het feit dat je geen enkele Belgische app vindt, is echt wel een misser. De Nederlandse apps zijn gelukkig wel grotendeels beschikbaar. De tv ondersteunt geen DTS, gezien het knappe audiosysteem vinden we dat jammer.
Maar wie op zoek is naar bijzonder fraaie en filmische beeldkwaliteit en weigert een soundbar te overwegen zal in de Z95B zeker zijn gading vinden. De tv combineert uitzonderlijke beeldprestaties en ruime HDR-ondersteuning met een uniek, krachtig audiosysteem dat je wel degelijk een surroundgevoel geeft. De beeldverwerking is zeer goed, en laat enkel wat punten liggen bij het wegwerken van kleurstroken. Gamers krijgen twee HDMI 2.1-poorten met alle vereiste features. Helaas, voor dat alles betaal je wel een zware prijs. De Samsung S95F, LG G5, zelfs de Sony Bravia 8ii zijn rond de 1000 euro goedkoper, dat is meer dan voldoende voor een premium soundbar.
Reacties (0)