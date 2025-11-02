Review: Panasonic TV-65Z95BEG (Z95-serie) oled tv

Panasonic TV-65Z95BEG - Beeldverwerking

De HCX Pro AI Processor MK II kennen we al van de Z95A, het model van vorig jaar. We zien er geen substantiële wijzigingen in, maar dat is grotendeels goed nieuws. De processor levert uitstekende prestaties in upscaling en deinterlacing en gaat voorzichtig te werk met andere beeldverwerking zoals ruisonderdrukking. Wanneer het bronmateriaal HD-kwaliteit of beter is, toch het merendeel van onze huidige bronnen, garandeert die combinatie over het algemeen een mooie, natuurgetrouwe weergave van het beeld. Met lagere kwaliteit beelden zoals dvd is die aanpak wel erg voorzichtig, zeker omdat de laagste standen van de ruisonderdrukking-instelling bijzonder licht te werk gaan. Daar kies je beter voor de ‘mid’ stand in die instellingen (te vinden onder ‘Clarity’). MPEG-compressiefouten die zichtbaar zijn als blokvorming en kleurstroken in zachte gradiënten kan de processor minder goed wegwerken. Zowel ‘Vloeiende Schakering’ als ‘MPEG-ruisonderdrukking’ zet je in dat geval beter op ‘Mid’. Doe dat enkel als het nodig is, het kost wat minimaal detail. In donkere scènes blijft er bovendien altijd wat strookvorming zichtbaar.

OLED-panelen leveren top bewegingsscherpte, belangrijk voor sport en games, en de Z95B vormt daarop geen uitzondering. Bewegende voorwerpen zijn mooi afgelijnd, er zijn geen dubbele of vage randen. Zeker voor sport kan je de “Intelligent Frame Creation” op maximum zetten om vloeiende beelden te garanderen. Voor films blijft dat een eerder persoonlijke keuze. We vinden zelf dat bij snelle camerabewegingen het schokken van de 24fps beelden te zichtbaar is, en daarom gebruiken we ook hiervoor Intelligent Frame Creation. Zelfs in de maximale stand kon de processor snel en correct ingrijpen en de onvermijdelijke beeldfouten die optreden als de achtergrond complex is zijn beperkt.