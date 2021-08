Streamingtips #32 – Tolkien en The Witcher: Nightmare of the Wolf

The Witcher: Nightmare of the Wolf (Netflix)

Wie bekend is met de boeken of de videogames van The Witcher, kent de naam Vesemir mogelijk al. Dat is de mentor van Geralt, die onder meer de hoofdrol speelt in de gelijknamige Netflixserie. In de animatiefilm The Witcher: Nightmare of the Wolf maken we alvast kennis met de mentor van de Witte Wolf, die in het verleden zo zijn eigen avonturen beleefde. Als je nu alvast een voorproefje van het aankomende tweede seizoen van The Witcher wil krijgen, dan kun je deze film een kans geven.