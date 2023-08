Streamingtips #31 – Guardians of the Galaxy Vol 3 en The Bear

12 Angry Men (Amazon Prime Video)

Hoe veel goede, nieuwe content er ook is, als je deze filmklassieker nooit hebt gezien, dan is het de hoogste tijd dat je dat wel doet. In deze film zien we hoe een jury in Amerika bij rechtszaken werkt. Het is een film met veel praten, want in deze jury is iedereen het eens, behalve één man, en dat zorgt voor de nodige discussie. Maar alles in de strijd voor gerechtigheid, en dat is mede wat dit zo’n briljante film maakt, naast uiteraard de geweldige dialogen.