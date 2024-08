Streamingtips #31 – Ferdinand, Kingdom of the Planet of the Apes en Fast Charlie

Kingdom of the Planet of the Apes (Disney+)

Op Disney+ is wel een heel interessante nieuwe toevoeging te vinden, namelijk de gloednieuwe film Kingdom of the Planet of the Apes. Hierin zien we een toekomst waarin de primaat Caesar heerst en mensen moeten buigen voor de apen. Maar er komt een nieuwe aap aan, die toch net even een andere invalshoek heeft op wat er met de wereld is gebeurd. En die blijkt belangrijk te zijn voor zowel aap als mens.