The Last of Us (HBO Max)

De epische gameserie The Last of Us is voorzien van zijn eigen serie. Hoewel HBO Max het rustig aandoet met de releases: elke week één aflevering, weet de eerste aflevering al keihard binnen te komen. Trauma, emotie, het zit er allemaal in, en dat alles met dat horror-achtige tintje en dat lege gevoel van een apocalyps, want dit alles speelt zich af in een wereld waarin mensen geïnfecteerd raken met een virus.