Streamingtips #29 – Knokke Off, They Cloned Tyrone en Invincible

Invincible (Amazon Prime Video)

De populaire animatieserie van Robert Kirkman, de bedenker van The Walking Dead, is toe aan zijn tweede seizoen. In Invincible draait het allemaal om superhelden, want de serie is gemaakt op basis van een Image-strip over een tiener die het te stellen heeft met zijn vader en de wereld: zijn vader is de machtigste superheld van het heelal en dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee.