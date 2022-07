Streamingtips #28 – Last Night in Soho, Alf en Kadet 1947

A Million Little Things (Videoland)

Het paradepaardje van Videoland deze week is A Million Little Things. Er staan nu vier seizoenen van de serie op. A Million Little Things speelt zich af in Boston. Hierin volgen we een groep vrienden die allemaal niet zo lekker gaan en iets anders willen in het leven. Echter is dat ‘anders’ niet specifiek voor iedereen hetzelfde.