Streamingtips #28 – Bird Box Barcelona, Puss in Boots en B&B Vol Liefde

B&B Vol Liefde (Videoland)

Het is een van de meest besproken programma’s van vorige zomer en dat doen we deze zomer dunnetjes over. Of dik over: vooral de tantrische situaties bij een van de B&B-eigenaren maken de tongen los. B&B Vol Liefde is een realityserie waarin eigenaren van een bed and breakfast door heel Europa (en ditmaal zelfs Thailand) dates op bezoek krijgen. Dat dat soms voor ongemakkelijke Boer zoekt Vrouw-achtige situaties zorgt, dat is alleen maar leuk. En wordt dus ook massaal bekeken: niet alleen op televisie, maar ook elke werkdag op Videoland.