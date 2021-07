Streamingtips #27 – Atypical, The Wife en Sicario: Day of the Soldado

Atypical seizoen 4 (Netflix)

Netflix is een ster in het maken van coming-of-age-series en daarin is Atypical eigenlijk niet anders. Of juist wel, want Sam Gardner (Keir Gilchrist) is als autistische hoofdrolspeler juist net iets meer uniek dan anderen. Het geweldige aan Atypical is dat je niet alleen volgt hoe Sam volwassen wordt en de liefde vindt, maar ook hoe zijn familie steeds verder opgroeit en leert van Sam.