Streamingtips #25 – Manchester by the Sea, Nocturnal Animals en Pride

Nocturnal Animals (Amazon Prime Video)

In principe zou het feit dat zowel Jake Gyllenhaal als Amy Adams in deze film te zien zijn genoeg moeten zijn om hem te kijken, maar er is zoveel meer. Deze ietwat twisted film draait om een vrouw die met haar man een luxe leven heeft als kunsthandelaars in Los Angeles. Ze is enorm in de sleur geraakt en wordt in een weekend dat manlief op zakenreis is verrast met het nieuwe boek van haar ex, dat aan haar opgedragen is. Het begin van een dominospel waarin het de vraag is of ze wel gaat winnen.