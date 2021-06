Streamingtips #24 – This is Pop, Loki en Rick & Morty

This Is Pop (Netflix)

In This Is Pop wordt elke aflevering een bepaalde muziekstroming uitgelicht. Of eigenlijk een gebeurtenis binnen de popmuziek. Denk aan: toen het gebruik van autotune normaal werd, of hoe country en pop regelmatig de strijd met elkaar zijn aangegaan. This Is Pop zit als documentaire enorm goed in elkaar en kijkt lekker weg. De makers hebben de juiste mensen weten te spreken en dat is te zien in deze kwalitatief goede serie vol bekende muziek.