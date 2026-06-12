Streamingtips #24 – Southland, Ligas en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
Southland (Netflix)
Netflix zet 5 seizoenen van Southalnd online, een serie waarin we zien hoe zwaar het leven van rechercheurs en agenten kan zijn. Conflicten op werk, conflicten thuis, gezondheidsproblemen, verdachten met gezondheidsproblemen: er is altijd wat en in deze reeks krijg je een idee hoe dat leven bij de LAPD in Los Angeles is.
The Social Network (Videoland en HBO Max)
Er is een opvolger in de maak, maar het is interessant om met de blik die we nu op Meta hebben te kijken naar deze film over hoe het allemaal begon. De universiteit, het smoelenboek, Mark Zuckerberg: en natuurlijk die broers die het hem niet makkelijk zouden maken. Een heel fijne film met Jesse Eisenberg, Rooney Mara en Bryan Barter, gemaakt door David Fincher.
U.S. Against the World: Four Years with the Men’s National Soccer Team (HBO Max)
Het WK is in volle gang en als je je helemaal onder wil dompelen in het voetbal, dan kun je op HBO Max terecht voor een docu over een team dat toch altijd een beetje wordt uitgelachen. De Amerikanen zijn nu eenmaal niet echt van het voetbal, maar toch geven ze nooit op. In deze docu zie je hoe het mannenelftal zich opmaakt voor het WK, terwijl hun eigen land het gastland is, samen met Mexico en Canada.
Over Your Dead Body (Prime Video)
Als je niet wil scheiden en naar een afgelegen locatie gaat om even goed over je relatie te praten en aan problemen te werken, dan verwacht je misschien niet dat er gebeurt wat er in deze film gebeurt. Jason Segel en Kayla Radomski spelen een koppel dat precies dat gaat doen, maar tegelijkertijd ieder voor zich van plan blijken te zijn om de ander om te leggen.
Ligas (SkyShowtime)
Ligas doet denken aan Lucifer. Het gaat over een advocaat die zowel briljant als controversieel is en die in Milaan allerlei crimi-zaken probeert op te lossen. Hij zoekt altijd naar gerechtigheid, al bewandelt zelf niet altijd het meest rechte pad. Met Luca Argentero. Seizoen 1 heeft 6 afleveringen en die staan nu op SkyShowtime.
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