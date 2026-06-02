Spotify nu beschikbaar op VIDAA Smart TV’s

Miljoenen nummers en video’s binnen handbereik

Met deze integratie krijgen gebruikers direct toegang tot het volledige aanbod van Spotify, waaronder ruim 100 miljoen nummers, playlists, albums en video’s. Volgens Ian Geller, VP Business Development bij Spotify, wil de streamingdienst hiermee aanwezig zijn waar hun luisteraars zijn, zodat audio en video naadloos kunnen meebewegen gedurende de dag.

De app is per direct beschikbaar in de VIDAA App Store of via het startscherm. De samenwerking komt op een strategisch moment: volgens marktonderzoeksbureau Omdia realiseerde VIDAA tussen 2023 en 2025 namelijk de grootste groei in verkochte Smart TV-platformen wereldwijd.

De ultieme audiovisuele combinatie

Terwijl VIDAA het audio-aanbod op het platform uitbreidt, blijft tv-fabrikant Hisense de grenzen van de hardware verleggen met alsmaar grotere schermen. De officiële partner van de FIFA World Cup 2026™ behaalde in het eerste kwartaal van 2026 een wereldwijd marktaandeel van 55,2% in de categorie van televisies van 100 inch en groter. Met de introductie van de nieuwste generatie beeldtechnologie, waaronder de RGB MiniLED UR9- en UR8-series en de XR10 Laser Projector, richt Hisense zich op grootschalige thuisbioscoopervaringen.