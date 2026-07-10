Streamingtips #28 – Nosferatu, Babygirl, hamerhaaien en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
Can’t Feel Nothing (Prime Video)
Hoe gaat het nou echt met de wereld? In deze docureeks gaat David Borenstein de wereld over en hij stelt niet zozeer de positieve vraag hoe het er nou mee gaat, maar eigenlijk hoe slecht het nou echt mee gaat. De regisseur is niet bang om tegen heilige huisjes te schoppen en hij stapt dan ook in allerlei dingen die tegenwoordig ons leven bepalen: sociale media, AI, het internet, en ga zo maar door.
Babygirl (Videoland)
De veelbesproken film Babygirl draait om een nogal erotische band die een zakenvrouw heeft met een jonge jongen die haar wereld op zijn kop zet. En dat is gevaarlijk, want ze heeft een lieve man waar ze het goed mee heeft. Hoe meer ze naar de jonge stagiair verlangt, hoe meer ze zichzelf lijkt te verliezen: gaat ze te ver, of wordt ze juist meer open? Een bijzondere film om te zien, met Nicole Kidman, gemaakt door de Nederlandse Halina Reijn.
Hammerhead Sharks Up Close with Bertie Gregory (Disney+)
Ze zien er bizar uit, maar wat weten we er eigenlijk over? In de nieuwe docureeks Hammerhead Sharks Up Close with Bertie Gregory gaan we met Gregory op pad om in de Mexicaanse wateren een bezoek te brengen aan hamerhaaien. Hoe leven ze? Verandert dat door hoe de wereld nu verandert? En natuurlijk: heel veel prachtige beelden, want het is en blijft National Geographic.
Nosferatu (Netflix)
Wat doe je als een vampier verliefd op je is? Dat kun je niet weten, want vampiers zijn ontzettend goed in verleiden. In Nosferatu volgen we de obsessie van een van de grootste vampiers en een prachtige jongedame. Een enorm duistere vertelling van regisseur Robert Eggers met daarin Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult en Bill Skarsgard. Een geweldige cast en een film die ook zeker het bekijken waard is.
The Crow (HBO Max)
Het is geen goede film, helaas, maar The Crow blijft een bijzondere reeks: als comic, als eerdere film en nu is hij terug. The Crow wordt gespeeld door Bill Skarsgard, en daarnaast zijn FKA twigs en Danny Huston erin te zien. Regisseur Rupert Sanders levert een film af die draait om twee mensen die worden vermoord door hun verleden. Dan krijgt een van de kans om zich te wreken en op zoek te gaan naar die moordenaars. Maar daar moet hij wel veel voor doen.
Reacties (0)