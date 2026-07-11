Review: NAD C 3030S – Versterker is een verraderlijk vintage-verschijning

Warme, levendige klank

Grappig detail: als de C 3030S uit staat en je begint te streamen, dan komt het toestel uit de slaapstand. Die paar seconden die daarvoor nodig zijn, signaleert het door de VU-meterverlichting felrood te laten branden. Het lijkt wel alsof de versterker boos naar je loert omdat je het wakker schudt.

Lekker bombastisch, je luistersessie aanvangen met het iconische Mars, the Bringer of War, de opening van ‘The Planets’ van Holst. De versie van de sir Andrian Boult en het London Philharmonic Orchestra via Qobuz Connect doet er nog een schepje bovenop qua spektakelwaarde. De C 3030S heeft er geen problemen mee, ook niet met de grote dynamische pieken tegen het einde van het dreigende stuk – fans van John Williams’ werk voor Star Wars zullen vast merken dat de filmcomponist bij Holst het zout haalde. De weergave van de C 3030S is krachtig en direct, en dat paste perfect bij dit werk. Het Venus-deel dat volgt is heel wat romantischer van aard, met zachte strijkers en blazers. De delicatere details die nu de toon zetten komen ook geslaagd naar voren, het is niet enkel brute kracht dat de NAD kan leveren. Wat verfijning staat zeker eveneens op het menu, al is de aanpak hier eerder warmer dan pakweg bij de heldere Onkyo Y-50 die we op hetzelfde moment in de testruimte op bezoek hadden. Wel indrukwekkend is de weergave heel compleet overkwam, terwijl deze werken beluisterd werden via de Perlisten S4b’s, speakers die vele malen hoger gepositioneerd zijn dan de C 3030S.

Om het toch wat realistischer te maken, schakelde ik over naar een paar SONIK 5’s van DALI. De combinatie van NAD en DALI is een die je wel vaker tegenkomt, het is een goede match. Ook hier, met het mooie en lichtjes venijnige The Cure van Olivia Rodrigo. De stillere passages met enkel vocals en akoestische gitaar zijn mooi in balans, de overschakeling naar het heftigere refrein neemt de C 3030S probleemloos. Zorgen dat uit die slankere SONIK 5’s volle bastonen komen lukt de versterking wel. Terwijl dit speelde, rolde er vanuit het gezin een tip binnen dat er op YouTube een beste goede opname staat van een duet met Robert Smith van The Cure en Rodrigo van Friday I’m In Love. Dat afspelen via de NAD had via de tv gekunnen, maar in de plaats opteerde ik om het streamen over AirPlay vanaf een Macbook Air. Even snel overschakelen van Qobuz Connect naar die streamingtechniek ging gewoon heel vlot, op dat vlak zit BluOS heel goed in elkaar.

In BluOS mis ik bepaalde opties qua HDMI en integratie, maar als ik de C 3030S aansluit op de Sony XR-65A95K in de testruimte verloopt de communicatie tussen versterker en tv vlekkeloos. Je moet wel het tv-geluid naar PCM stereo zetten, maar automatisch naar tv-audio overschakelen als je de televisie inschakelt en het volume regelen via de tv-remote werkt perfect.

NAD vertelt niet echt veel over het gedeelte phono-versterking in de C 3030S, wat anders wel interessant was geweest. Dat stukje elektronica moet immers gescheiden blijven van de hoofdversterker, aangezien het delicate signalen moet verwerken. In een kleiner apparaat is dat net iets moeilijker. Sting’s ‘The Bridge’ die op een Technics SL-1200GR2 met Nagaoka MP-700-element werd afgespeeld gaf echter de indruk dat de ingenieurs van NAD hier hun best hebben gedaan. Met een betere losse phonoversterker zoals de Primare R15 of Musical Fidelity M8 Vinyl in de testruimte valt vast meer te halen qua scheiding en openheid, maar voor een geïntegreerde versterker in deze prijsklasse presteert de phono-ingang NAD goed. De kleinere details, zoals het zachte geklap in de achtergrond en de ruimtelijke klanken bij For Her Love, ontbraken niet. Ik vond vooral dat de warme en oh zo herkenbare stem van Sting heel mooi werd gepresenteerd – een nadruk op vocalen is ook wel een talent van DALI-speakers.