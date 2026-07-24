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Streamingtips #30 – Masters of the Universe, 72 Hours en meer

24 juli 2026 2 Minuten 0 Reacties
dog

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Streamingtips Videoland Amazon Prime Video Disney Netflix

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

72 Hours (Netflix)

Kevin Hart speelt in deze comedy een leidinggevende die zijn carrière wil redden door met een groep twintigers te gaan feesten. Hij is per ongeluk toegevoegd aan de groepschat en nu bevindt hij zich ineens in een wild vrijgezellenfeest dat niet helemaal zijn ding is. Maar goed, het is vooral een comedy waarin Kevin Hart Kevin Hart is, zoals altijd, en dat is sowieso genieten.

Mortal Kombat II (HBO Max)

Mortal Kombat II is een lekker campy film. Waar veel series op basis van games wat serieuzer zijn, daar is Mortal Kombat II lekker onserieus. Karl Urban, Adeline Rudolph en Martyn Ford zijn in deze film vol vechtkunst en special effects te zien. Het draait allemaal om Johnny Cage, de vechter die het tegen andere vechters moet opnemen om uiteindelijk bij Shao Kahn te kunnen komen, die een bedreiging is voor de Earthrealm.

Dog (HBO Max)

Channing Tatum is in Dog een voormalig soldaar die een legerhond naar een begrafenis moet meenemen. Haar baasje is overleden, dus het is belangrijk, maar de hond is niet de meest handelbare viervoeter. Maar zoals je al aanvoelt, groeit het duo steeds dichter naar elkaar toe. Met een geweldig mooie Mechelse herder in de hoofdrol.

King of the Hill (Disney+)

Deze animatieserie voor volwassenen gaat alweer zijn 15e seizoen in. We volgen nog steeds het leven van de familie Hill, die in Texas wonen en methodistisch zijn. De serie draait om rechtvaardigheid, vriendschap en meer supermenselijke onderwerpen en dat is verfrissend, want vaak gaat het in animatieseries om allerlei fantasiedingen en dat is juist niet zo in King of the Hill.

Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston (Disney+)

Loki-acteur Tom Hiddleston gaat in deze Disney-serie op pad naar het oude Pompeii en wat er toch gebeurd is. Het is enerzijds een documentaire, maar het is ook een drama dat wordt nagespeelt waarbij je ziet wat de Romeinen hebben moeten doormaken. 

Masters of the Universe (Prime Video)

Wie vroeger van He-Man hield, die kan deze campy film waarschijnlijk wel waarderen. Masters of the Universe vertelt namelijk het verhaal van He-Man en zijn grote vijand Skeletor. He-Man, beter bekend als Adam, krijgt na 15 jaar het Zwaard der Macht weer en daar moet hij met zijn bondgenoten op pad om de wereld te redden van de griezelige Skeletor.

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