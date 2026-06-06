Nieuws Audio Receivers en versterkers

CANOR presenteert de Crius H5S

06 juni 2026 1 Minuut 0 Reacties
canor_header

Hoofdtelefoonversterker, voorversterker en DAC in één veelzijdig high-endapparaat.

Canor Crius H5S

IDC Klaassen Int’l kondigt met de CANOR Crius H5S een nieuwe, bijzonder veelzijdige high-endcomponent aan. De Crius H5S combineert een hoogwaardige hoofdtelefoonversterker, een D/A-converter en een volwaardige voorversterker in één compact apparaat. Daarmee richt CANOR zich op audiofiele gebruikers die maximale flexibiliteit, een compromisloze signaalweg en hoogwaardige afwerking zoeken in een centrale systeemcomponent. Centraal staat een volledig discreet opgebouwde architectuur zonder operationele versterkers en zonder koppelcondensatoren in de signaalweg. Voor het gespecialiseerde hifi-kanaal biedt de Crius H5S een sterke aanvulling binnen het CANOR portfolio. De volledig discrete architectuur, de flexibele aansluitmogelijkheden, de geïntegreerde dual-mono-DAC en het hoogwaardige bedieningsconcept zorgen voor een duidelijke positionering in het premiumsegment.

Technische specificaties

  • Type apparaat: Hoofdtelefoonversterker / voorversterker / DAC.
  • Architectuur: Volledig discreet opgebouwd.
  • Signaalweg: Zonder operationele versterkers en zonder koppelcondensatoren.
  • Versterkerconcept: Adaptieve bias-schakeling tussen klasse A en klasse AB.
  • DAC-configuratie: Dual-mono-DAC.
  • DAC-chips: ESS ES9038Q2M.
  • Digitale ingangen: 1 × USB-C, 1 × coaxiaal, 1 × optisch.
  • Analoge ingangen: 1 × XLR-paar, 1 × RCA/cinch-paar.
  • Analoge uitgangen: 1 × XLR-paar, 1 × RCA/cinch-paar.
  • Bypass: 1 × XLR-bypass.
  • Hoofdtelefoonuitgangen: 4-polig XLR, 4,4 mm jack, 3,5 mm jack, 6,35 mm jack.
  • Hoofdtelefoon-uitgangsvermogen: tot 5 W verwacht.
  • Display: 1,8-inch rond display in de volumeregelaar.
  • Behuizing: Aluminium en staal.
  • Kleuren: Zwart, zilver, brons.
  • Voeding: Intern, geen externe netadapter nodig.

Prijzen en beschikbaarheid

De CANOR Crius H5S zal naar verwachting vanaf winter 2026 beschikbaar zijn. De adviesprijs is momenteel nog niet definitief vastgesteld. De verwachting is dat deze minder dan €2000 zal zijn.

Reacties (0)

Lees meer

NAD M33 V2 Audio
Reviews Audio Receivers en versterkers 07 maart 2026

Review: NAD Electronics M33 V2 – Meesterlijke alleskunner

07 maart 2026
Google Fitbit Air-2 Mobile
Nieuws Mobile Wearables 12 mei 2026

Google Fit- en Fitbit-app worden gecombineerd tot Google Health dankzij Google Fitbit Air

12 mei 2026
Hisense HT Saturn Audio
Reviews Audio Luidsprekers 06 december 2025

Review: Hisense HT Saturn – Stijlvol surround met vier draadloze speakers

06 december 2025
roofman Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 13 februari 2026

Streamingtips #7 – Roofman, Predator en Bob Marley

13 februari 2026
ECOVACS DEEBOT X12 Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 16 april 2026

ECOVACS DEEBOT X12 robotstofzuiger weekt hardnekkig vuil los

16 april 2026
Radiant Clarity 66 Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 21 maart 2026

Radiant Acoustics lanceert eerste vloerstaander

21 maart 2026
Samsung Galaxy S26-serie
ADV
Gesponsord Mobile 12 februari 2026

De nieuwe Samsung Galaxy S26-serie: De ultieme zakelijke krachtpatser? (ADV)

12 februari 2026
zootopia 2 Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 13 maart 2026

Streamingtips #11 – Zootropolis 2, Máxima en meer

13 maart 2026