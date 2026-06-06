CANOR presenteert de Crius H5S

IDC Klaassen Int’l kondigt met de CANOR Crius H5S een nieuwe, bijzonder veelzijdige high-endcomponent aan. De Crius H5S combineert een hoogwaardige hoofdtelefoonversterker, een D/A-converter en een volwaardige voorversterker in één compact apparaat. Daarmee richt CANOR zich op audiofiele gebruikers die maximale flexibiliteit, een compromisloze signaalweg en hoogwaardige afwerking zoeken in een centrale systeemcomponent. Centraal staat een volledig discreet opgebouwde architectuur zonder operationele versterkers en zonder koppelcondensatoren in de signaalweg. Voor het gespecialiseerde hifi-kanaal biedt de Crius H5S een sterke aanvulling binnen het CANOR portfolio. De volledig discrete architectuur, de flexibele aansluitmogelijkheden, de geïntegreerde dual-mono-DAC en het hoogwaardige bedieningsconcept zorgen voor een duidelijke positionering in het premiumsegment.

Technische specificaties

Type apparaat: Hoofdtelefoonversterker / voorversterker / DAC.

Architectuur: Volledig discreet opgebouwd.

Signaalweg: Zonder operationele versterkers en zonder koppelcondensatoren.

Versterkerconcept: Adaptieve bias-schakeling tussen klasse A en klasse AB.

DAC-configuratie: Dual-mono-DAC.

DAC-chips: ESS ES9038Q2M.

Digitale ingangen: 1 × USB-C, 1 × coaxiaal, 1 × optisch.

Analoge ingangen: 1 × XLR-paar, 1 × RCA/cinch-paar.

Analoge uitgangen: 1 × XLR-paar, 1 × RCA/cinch-paar.

Bypass: 1 × XLR-bypass.

Hoofdtelefoonuitgangen: 4-polig XLR, 4,4 mm jack, 3,5 mm jack, 6,35 mm jack.

Hoofdtelefoon-uitgangsvermogen: tot 5 W verwacht.

Display: 1,8-inch rond display in de volumeregelaar.

Behuizing: Aluminium en staal.

Kleuren: Zwart, zilver, brons.

Voeding: Intern, geen externe netadapter nodig.

Prijzen en beschikbaarheid

De CANOR Crius H5S zal naar verwachting vanaf winter 2026 beschikbaar zijn. De adviesprijs is momenteel nog niet definitief vastgesteld. De verwachting is dat deze minder dan €2000 zal zijn.