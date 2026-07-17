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Streamingtips #29 – Silo, R.J. Decker en The Hawk

17 juli 2026 2 Minuten 0 Reacties
The hawk

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Streamingtips Disney Videoland Amazon Prime Video Netflix

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

The Odyssey: The Making of an Epic (SkyShowtime)

The Odyssey is na veel hype eindelijk in de bioscoop te zien en de recensies zijn lovend. Slim van Giorgio Serafini om Christopher Nolan te volgen in het maken van zijn epische vertelling naar het boek van Homer. Je ziet meer over de soms vrij heftige productieperiode, maar ook de visie, de uitdagingen en meer. Met 1,5 uur duurt hij ongeveer de helft van de film zelf.

R.J. Decker (Disney+)

Scott Speedman speelt in deze serie RJ Decker, een nieuwsfotograaf en ex-gevangene die privédetective wordt in Florida. Hij krijgt allerlei vreemde zaken om op te lossen en zijn ex-vriendin helpt hem erbij. Zij is journalist, haar vrouw is rechercheur en dat maakt een bijzonder team. Deze serie is een beetje actie, een beetje comedy en natuurlijk veel misdaad.

The Hawk (Netflix)

Will Ferrell speelt in deze nieuwe serie een golfer die hoopt de glorie van zijn carrière hoog te houden, terwijl ondertussen zijn lichaam hem in de steek laat. Hij wil per se nog één grote overwinning voor elkaar krijgen, maar gaat hij echt die grote golfcomeback maken of is dat vooral wat zijn hart hem ingeeft? Deze comedy is net als alles van Will Ferrelll: als je de beste man niet trekt, dan ga je dit niet waarderen, maar zowel, dan heb je weer een onvervalste Will Ferrell-favoriet om aan je lijst toe te voegen.

Silo (Amazon Prime Video)

Silo is van origine een Apple TV-serie, maar er staat nu ook een seizoen op Prime Video. In dit seizoen maken we kennis met de wereld van Silo: de wereld leeft door giftige gassen in de lucht al heel lang in een silo, diep onder de grond. Er zijn strikte regels over hoe mensen met elkaar om mogen gaan, maar als de sheriff de regels aan zijn laars blijkt te lappen en mensen stuk voor stuk sterven, gaat Juliette op onderzoek uit en ontdekt ze dingen over de Silo die vrij heftig zijn. Juliette wordt gespeeld door de geweldige Rebecca Ferguson.

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