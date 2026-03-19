Nieuws Audio Bronnen en spelers Receivers en versterkers

Michi introduceert X430 geïntegreerde versterker en Q430 cd-speler

19 maart 2026 2 Minuten 0 Reacties
Michi Prestige Series X430 Q430

Distributeur Penhold BV kondigt kondigt twee nieuwe producten in de Michi Prestige Series aan. Het gaat om de X430 geïntegreerde versterker en de Q430 cd-speler.

X430 Michi Q430 Michi Prestige Series

De Michi Prestige Series is een nieuwe productlijn van Michi en bij de lancering zijn er gelijk twee producten verkrijgbaar, de X430 geïntegreerde versterker en de Q430 cd-speler. Ze zijn ontwikkeld met de kenmerkende Michi-ervaring in het achterhoofd waarbij uitzonderlijke engineering, compromisloze geluidkwaliteit en een verfijnd design voorop staat. Daarnaast wil Michi met de Prestige Series high performance audio toegankelijk maken, zonder in te moeten boeten op kwaliteit. Daarom zie je binnen de Michi Prestige Series ook technologieën en normen vanuit de high-end Michi Reference Series terugkomen.

Met de Prestige Series kan de luisteraar instappen in het merk en genieten van krachtige voedingen, zorgvuldig geïsoleerde circuits en extreem ruisarme architecturen. De beide nieuwe producten zijn voorzien van een industrieel ontwerp dat echt bij Michi past. Samen bieden de X430 en Q430 volgens het merk een combinatie van moderne functionaliteit, tijdloze muzikaliteit en duurzame kwaliteit.

Dit is de Michi Prestige X430 geïntegreerde versterker

De Michi Prestige X430 is een klasse AB geïntegreerde versterker en levert 340 watt per kanaal bij 4 ohm (210 watt bij 8 ohm). Het combineert high-current eindtrappen voor een uitzonderlijk ruisarme basis. Centraal in het apparaat staat de zelfontwikkelde oversized toroïdale transformator met geoptimaliseerde signaal- en stroompaden voor minimale vervorming en ruis.

  • Class AB versterking met uitstekende controle, schaal en transparantie
  • ESS SABRE 32-bit ES9039Q2M DAC met ondersteuning voor coaxiaal, optisch en USB (PCM, DSD 4X, DoP, Roon Tested)
  • Draadloze connectiviteit via aptX HD en AAC Bluetooth
  • HDMI ARC met CEC voor eenvoudige integratie met TV-systemen
  • Dubbele subwooferuitgangen, hoofdtelefoonaansluiting en A/B luidsprekerselectie
  • Moving Magnet phono-ingang en diverse analoge aansluitingen
  • Groot, configureerbaar kleurendisplay met spectrum- en VU-weergave
  • Robuuste aluminium behuizing met kenmerkende Michi designtaal en precisie volumeregelaar

Dit is de Michi Prestige Q430 cd-speler

De Michi Prestige Q430 moet het maximale uit je cd halen. Voorzien van hoogwaardig loopwerk met zwevende tray minimaliseert het op deze manier mechanische trillingen terwijl meervoudig gereguleerde voedingen elektrisch ruis effectief onderdrukken. Een ESS SABRE ES9028PRO DAC-configuratie (8-kanaals) gebruikt vier DAC-kanalen per stereo-uitgang.

  • Precisie tray-loading mechanisme met minimale trillingen
  • Meervoudige voedingsregulatie voor optimale signaalintegriteit
  • ESS SABRE 32-bit / 768 kHz DAC in differentiële configuratie
  • RCA- en gebalanceerde XLR-uitgangen plus coaxiale digitale uitgang
  • Full-color TFT-display met albumartwork en intuïtieve bediening
  • Hoogwaardig aluminium chassis en luxe afstandsbediening

Prijs en beschikbaarheid

De Michi Prestige X430 wordt medio april verwacht voor 4.999 euro. In juni is de Michi Prestige Q430 cd-speler verkrijgbaar voor 3.999 euro.

Reacties (0)

