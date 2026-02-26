Luisteren naar de PhonoARAY

Het systeem waarmee de PhonoARAY werd beluisterd bestond uit mijn Technics SL-1300G (waarin het fraaie Dynavector 10XA-L low output MC element zat gemonteerd dat ik voor een andere review aan het beluisteren was) en de PrimaLuna EVO100-11 Tube Phono Preamplifier, aan de PrimaLuna EVO400 geïntegreerde versterker die mijn Kharma prototype luidsprekers aanstuurde. De Chord Company PhonoARAY werd, na een inleidende luistersessie met alleen de standaard aardekabel, aangesloten. Ik had als laatste geluisterd naar het bloedmooi opgenomen album Ophio van Die Wilde Jagd, waar een mooie mix van akoestische en elektronische instrumenten en zang in te horen is. Op dit punt in het verhaal aangekomen moet ik bekennen dat mijn verwachtingen niet torenhoog gespannen waren. Ik hoorde voorheen geen enkele brom, en hooguit wat thermionische ruis van de buizen. De aarde werkte dus, en wat zou daar dan nog aan te verbeteren zijn? Nou, het duurde niet lang vóór ik onrustig begon te worden. De eerste track van Ophio is een ambient klanklandschap waarmee niet echt duidelijk verschillen te horen waren, maar de titeltrack die daarna komt begint met een zacht getokkelde gitaar tegen een murmelende achtergrond van elektronische geluidjes, waar na ongeveer een minuut de zang van voorman Sebastian Lee Philipp bij invalt, en potverdorie, dat klonk wel degelijk anders. En niet alleen ánders, maar ook béter. De achtergrond was stiller, de snelheid en de dynamiek waren toegenomen, er was meer ‘toon’ te horen, méér galm, en de zang was beter gearticuleerd. Let wel, we hebben het niet over een verschil van dag en nacht, maar ik hoefde me ook niet echt in te spannen om het te horen. De beleving werd intenser, de muziek leek krachtiger op me af te komen, vloeiender en transparanter. Nog vóór het einde van de plaatkant hoorde ik geritsel achter me, wat mijn spaarvarken bleek te zijn dat zich haastig onder de kast probeerde te verstoppen.

Maar even alle gekheid op een stokje, ik hóórde het. En toen ik later mijn aantekeningen vergeleek met de luisternotities van buitenlandse collega’s die óók naar de PhonoARAY hadden geluisterd bleek dat we hetzelfde hadden gehoord. Een favoriet album om betrokkenheid in de weergave te beluisteren is Live At The Albany Empire! van The Flying Pickets, een Londense close-harmony zangroep die in 1983 een wereldwijde hit scoorde met het nummer Only You. Dit live-album is van een jaar éérder en is opgenomen in de Londense club The Albany Empire. Het is een intiem klinkend optreden, waarbij de zes zangers duidelijk hun plaats op het podium innemen en de luisteraar ergens vooraan staat, met het geluid van het bij gelegenheid lachende en joelende publiek om zich heen. Zonder de PhonoARAY is het echt al een heel leuk concert, maar mét sta je ineens niet meer op rij drie, maar met de punten van je schoenen tegen het podium. De stemmen nemen méér de vorm van lichamen aan, en de interactie tussen de zangers wordt tastbaarder. Opnieuw geen verschil om van je stoel te vallen, maar niettemin een duidelijke verbetering van de luisterervaring.

Om niet over één nacht ijs te gaan heb ik de PhonoARAY ook nog aangesloten tussen mijn secundaire platenspeler, een Technics SL-1500C met daarin een Ortofon 2M Red MM element, en de interne MM phonotrap in mijn PrimaLuna EVO400 geïntegreerde versterker. En hoewel Technics waarschijnlijk voor beide spelers een vergelijkbare routing voor de aarde heeft gebruikt was de verbetering in deze configuratie weliswaar nog steeds hoorbaar, maar toch een stuk minder duidelijk. Statistisch gezien is dit te weinig voor definitieve conclusies, maar het zou dus kunnen dat het effect per combinatie verschilt. Het zou bijvoorbeeld óók nog kunnen dat het verschil kleiner is wanneer je je platenspeler gebalanceerd aansluit op je phonotrap, maar ook dát heb ik niet kunnen testen omdat de PrimaLuna EVO100 Tube Phono alleen single-ended inputs heeft. Het lijkt me hoe dan ook verstandig om de Chord Company PhonoARAY in je eigen systeem uit te proberen vóór je tot aanschaf overgaat. Het is geen wisselgeld wat je ervoor moet betalen, dus een gecertificeerde Chord Company dealer zou er goed aan doen om zijn medewerking te verlenen aan een thuistest.