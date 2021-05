Streamingtips #20 – Lucifer seizoen 5, Bladerunner en Water for Elephants

Bladerunner (Amazon Prime Video

Er is inmiddels al een opvolger, maar er gaat niets boven de allereerste Bladerunner. Deze film met Harrison Ford in de hoofdrol speelt zich af in ‘Los Angeles 2019’. Tenminste, een heel futuristische setting, zoals die in de jaren ‘80 werd voorgesteld. Deckard (Ford) is een politieagent die androïden moet elimineren. Hoewel hij net wil gaan stoppen, gebeurt er iets waardoor hij het leventje toch weer oppakt. Deze film is niet alleen geweldig omdat onze eigen Rutger Hauer erin te zien is, naast een zeer getalenteerde Ford: er is een geweldige, futuristische wereld geschapen die je nog lang bij zal blijven.