Streamingtips #20 – de nieuwste Ant-Man, McGregor en LEGO Dreamzz

McGregor Forever (Netflix)

Netflix heeft deze week iets moois bedacht voor vechtfans: in McGregor Forever volgen we de UFC-vechter Conor McGregor in zijn carrière. Hij is nogal een portret en dat maakt dit een extra interessante serie om naar te kijken. Hoe is iemand die zo knettergek is om het octagon elke keer weer in te gaan eigenlijk in het echt?