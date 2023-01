Streamingtips #2 – Vikings: Valhalla en Welcome to the Chippendales

Dave (Disney+)

Dave is een heel bizarre serie over een witte Amerikaan die rapper wil worden. Of nou ja, dat is hij al, maar of de rest van de wereld daar net zo van overtuigd is als hijzelf, dat is nog maar de vraag. Dave bevat geweldige humor, geinige deuntjes en introduceert Dave, een man die in de Verenigde Staten zeer bekend is, maar in Nederland waarschijnlijk nog wat onbekend. Onterecht, want zowel qua muziek, deze serie en andere creatieve uitspattingen is dit een fascinerend figuur om in de gaten te houden.