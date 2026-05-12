Anker SOLIX presenteert plug-in thuisbatterij met zonne-input tot 5.000W

Met de Solarbank 4 Pro richt de fabrikant zich op huishoudens die hun zelfverbruik van zonne-energie willen verhogen via een plug-in constructie. Waar eerdere balkonsystemen vaak beperkt waren in capaciteit en input, beschikt dit model over vier geïntegreerde MPP-trackers (MPPT) die een totale zonne-input tot 5.000W ondersteunen.

Flexibel uitgangsvermogen en modulaire opslag

Het systeem is uitgerust met een bi-directionele omvormer en kent twee verschillende gebruiksmodi voor de stroomafgifte aan het huishouden:

Standaardmodus (800W): Gebruikers kunnen de Solarbank direct via een reguliere Schuko-stekker aansluiten op een bestaand stopcontact om in de basisbehoefte van de woning te voorzien.

Verhoogde modus (2.500W): Via de zogeheten PluginPower 2.0-technologie kan het uitgangsvermogen worden verhoogd naar 2.500W. Hiervoor adviseert de fabrikant het gebruik van een aparte stroomgroep en de koppeling met een optionele slimme meter (Smart Meter Gen 2) voor realtime energiebeheer.

De basisunit heeft een vaste opslagcapaciteit van 5.000 Wh (5 kWh). Dankzij een modulair ontwerp kan dit naar behoefte worden uitgebreid tot maximaal 30 kWh door maximaal vijf aanvullende batterijmodules op elkaar te stapelen. De LFP-batterijcellen (lithium-ijzerfosfaat) maken gebruik van een optimizer die volledige ontlading ondersteunt en zijn getest op een levensduur van 10.000 laadcycli.

Geïntegreerde noodstroom en AI-beheer

Naast de reguliere netkoppeling beschikt de Solarbank over een noodstroomfunctionaliteit (UPS). Bij een stroomuitval schakelt het systeem in de off-grid modus binnen 10 milliseconden automatisch over naar de batterij, waarbij een vermogen tot 2.500W beschikbaar blijft voor essentiële apparatuur.

Het energiebeheer wordt aangestuurd door Anker PowerOS. Dit softwareplatform maakt gebruik van algoritmen die het laden en ontladen automatisch afstemmen op de actuele weersvoorspellingen en dynamische energietarieven. Voor integratie met smart home-systemen stelt de fabrikant een open API beschikbaar, waardoor koppeling met platformen zoals Home Assistant mogelijk is. De behuizing heeft een IP66-classificatie voor stof- en waterdichtheid, waardoor het systeem buiten geplaatst kan worden bij temperaturen tussen -20°C en 55°C.

Beschikbaarheid en introductie

De Solarbank 4 E5000 Pro is vanaf 12 mei 2026 beschikbaar voor pre-registratie. De adviesprijs voor de basisunit bedraagt € 2.399, terwijl de losse BP5000-uitbreidingsbatterij vanaf € 1.699 verkrijgbaar is. Tijdens de introductieperiode, die loopt tot en met 11 juni 2026, hanteert de fabrikant kortingsregelingen voor vroege inschrijvers via de eigen webshop. De leveringen starten naar verwachting vanaf medio juni.