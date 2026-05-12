Nieuws Smarthome Energie

Anker SOLIX presenteert plug-in thuisbatterij met zonne-input tot 5.000W

12 mei 2026 2 Minuten 0 Reacties
anker solix Pro

Fabrikant Anker SOLIX heeft een nieuwe generatie van zijn plug-and-play energieopslagsysteem aangekondigd: de Solarbank 4 E5000 Pro. Het systeem is ontworpen om zonne-energie van maximaal twaalf panelen direct op te slaan en te distribueren, zonder dat daarvoor ingrijpende aanpassingen aan de elektrische installatie in huis nodig zijn.

thuisbatterij Anker Solix

Met de Solarbank 4 Pro richt de fabrikant zich op huishoudens die hun zelfverbruik van zonne-energie willen verhogen via een plug-in constructie. Waar eerdere balkonsystemen vaak beperkt waren in capaciteit en input, beschikt dit model over vier geïntegreerde MPP-trackers (MPPT) die een totale zonne-input tot 5.000W ondersteunen.

Flexibel uitgangsvermogen en modulaire opslag

Het systeem is uitgerust met een bi-directionele omvormer en kent twee verschillende gebruiksmodi voor de stroomafgifte aan het huishouden:

  • Standaardmodus (800W): Gebruikers kunnen de Solarbank direct via een reguliere Schuko-stekker aansluiten op een bestaand stopcontact om in de basisbehoefte van de woning te voorzien.
  • Verhoogde modus (2.500W): Via de zogeheten PluginPower 2.0-technologie kan het uitgangsvermogen worden verhoogd naar 2.500W. Hiervoor adviseert de fabrikant het gebruik van een aparte stroomgroep en de koppeling met een optionele slimme meter (Smart Meter Gen 2) voor realtime energiebeheer.

De basisunit heeft een vaste opslagcapaciteit van 5.000 Wh (5 kWh). Dankzij een modulair ontwerp kan dit naar behoefte worden uitgebreid tot maximaal 30 kWh door maximaal vijf aanvullende batterijmodules op elkaar te stapelen. De LFP-batterijcellen (lithium-ijzerfosfaat) maken gebruik van een optimizer die volledige ontlading ondersteunt en zijn getest op een levensduur van 10.000 laadcycli.

Geïntegreerde noodstroom en AI-beheer

Naast de reguliere netkoppeling beschikt de Solarbank over een noodstroomfunctionaliteit (UPS). Bij een stroomuitval schakelt het systeem in de off-grid modus binnen 10 milliseconden automatisch over naar de batterij, waarbij een vermogen tot 2.500W beschikbaar blijft voor essentiële apparatuur.

Het energiebeheer wordt aangestuurd door Anker PowerOS. Dit softwareplatform maakt gebruik van algoritmen die het laden en ontladen automatisch afstemmen op de actuele weersvoorspellingen en dynamische energietarieven. Voor integratie met smart home-systemen stelt de fabrikant een open API beschikbaar, waardoor koppeling met platformen zoals Home Assistant mogelijk is. De behuizing heeft een IP66-classificatie voor stof- en waterdichtheid, waardoor het systeem buiten geplaatst kan worden bij temperaturen tussen -20°C en 55°C.

Beschikbaarheid en introductie

De Solarbank 4 E5000 Pro is vanaf 12 mei 2026 beschikbaar voor pre-registratie. De adviesprijs voor de basisunit bedraagt € 2.399, terwijl de losse BP5000-uitbreidingsbatterij vanaf € 1.699 verkrijgbaar is. Tijdens de introductieperiode, die loopt tot en met 11 juni 2026, hanteert de fabrikant kortingsregelingen voor vroege inschrijvers via de eigen webshop. De leveringen starten naar verwachting vanaf medio juni.

Reacties (0)

Lees meer

The roses fil Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 05 december 2025

Streamingtips #49 – The Roses, Troll 2, Beetlejuice en meer

05 december 2025
Teufel_header Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 27 januari 2026

Teufel komt met nieuwe ROCKSTER 2 speaker

27 januari 2026
Anker Solix thuisbatterij
ADV
Gesponsord Smarthome Energie 01 januari 2026

Wat is een slimme thuisbatterij en hoe werkt die samen met je smart home? (ADV)

01 januari 2026
Sphinx Element 3 Audio
Evenement Nieuws Audio Luidsprekers 13 april 2026

Sphinx Element 3 – Exclusieve luisterervaring bij Taste for Audio op 25 april

13 april 2026
Marantz Audio
Reviews Audio Receivers en versterkers 21 maart 2026

Review: Marantz AV 30 en AMP 30 – Surround met veel flexibiliteit

21 maart 2026
Perlisten A4t Audio
Reviews Audio Luidsprekers 14 maart 2026

Review: Perlisten A4t – Instapper op hoog niveau

14 maart 2026
Eversolo DMP Audio
Evenement Nieuws Audio Bronnen en spelers Receivers en versterkers 15 april 2026

Eversolo Streaming bij Hifi Overgaauw op 7 mei

15 april 2026
moto_header Mobile
Nieuws Mobile Smartphones 02 mei 2026

Motorola introduceert moto g87 met 200MP-camera

02 mei 2026