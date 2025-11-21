Streamingtips #47 – After the Hunt, Homeland en Don’t Date Brandon

Homeland (Netflix)

Liever iets serieuzers, dan moet je bij Homeland zijn. Deze serie is zowel op Disney+ als op Netflix nu in zijn geheel te zien en het staat te boek als een van de sterkste series van de afgelopen decennia. Met een ruwe rol voor Claire Danes, maar ook geweldig acteerwerk van Rupert Friend en Damien Lewis. Deze reeks draait om een CIA-agent die denkt dat een vermiste marinier die weer terug is stiekem voor Al Qaeda werkt. Maar tegelijkertijd heeft die CIA-agent ook veel eigen problemen, waaronder worstelingen met haar mentale gezondheid. In deze serie lopen dingen niet zoals je verwacht en is het regelmatig extreem spannend: heel goed gemaakt door Alex Gansa en Howard Gordon.