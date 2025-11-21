Streamingtips #47 – After the Hunt, Homeland en Don’t Date Brandon

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
A Man on the Inside (Netflix)
Fans van Ted Danson kunnen hun lol op, want Man on the Inside is terug. Deze serie, gebaseerd op de docu The Mole Agent, gaat zijn tweede seizoen in waarbij we kijken naar een detective die zijn werk doet in een verpleeghuis. We zijn benieuwd voor welke uitdaging hij dit seizoen weer komt te staan, maar een ding is zeker: het wordt weer hilarisch -en een beetje koddig-.
Homeland (Netflix)
Liever iets serieuzers, dan moet je bij Homeland zijn. Deze serie is zowel op Disney+ als op Netflix nu in zijn geheel te zien en het staat te boek als een van de sterkste series van de afgelopen decennia. Met een ruwe rol voor Claire Danes, maar ook geweldig acteerwerk van Rupert Friend en Damien Lewis. Deze reeks draait om een CIA-agent die denkt dat een vermiste marinier die weer terug is stiekem voor Al Qaeda werkt. Maar tegelijkertijd heeft die CIA-agent ook veel eigen problemen, waaronder worstelingen met haar mentale gezondheid. In deze serie lopen dingen niet zoals je verwacht en is het regelmatig extreem spannend: heel goed gemaakt door Alex Gansa en Howard Gordon.
Don’t Date Brandon (Videoland)
De documentairereeks Don’t Date Brandon draait om een man die op dating apps geweldig lijkt, maar in de werkelijkheid eigenlijk maar een engerd is waar je vooral heel ver vandaan moet blijven. Deze docu bestaat uit drie afleveringen en was eerder te zien op het Amerikaanse Paramount+, maar nu dus op Videoland. Pas op, het kan je vertrouwen in de mens een klein beetje doen afbrokkelen. Maar zo hoort dat in een goed true crime.
The Mighty Nein (Prime Video)
Zin in een anime-achtige serie die de moeite waard is? The Mighty Nein draait om een aantal avonturiers die allemaal zo hun geheimen en problemen hebben. Echter komen ze een grotere uitdaging tegen, namelijk een artefact dat de realiteit kan beïnvloeden. Personen waar je dat totaal niet van verwacht moeten samenwerken om te zorgen dat de wereld hetzelfde blijft als hij is.
After the Hunt (Prime Video)
Julia Roberts en Ayo Edebiri zijn te zien in de film After the Hunt, een psychologisch drama over een hoogleraar die van ongepast bedrag wordt beticht. Hierdoor lijkt het erop dat er een duister geheim uit haar verleden openbaar wordt en dat zal haar potentieel in nog veel grotere problemen brengen. De film is nog in de bios te zien, maar nu ook al op Prime Video.
Reacties (0)