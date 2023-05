Streamingtips #19 – Air, The Mother en The Muppets Mayhem

The Mother (Netflix)

Jennifer Lopez is terug met een nieuwe film en dat is The Mother. Als er iets is waarin deze latina zich de laatste jaren flink heeft doorontwikkeld, dan is het wel in films waarin ze anderen te slim af is. Zo ook in The Mother, waarin ze een dodelijke huurmoordenaar is die besluit haar dochter te redden, ondanks dat ze wordt achtervolgd door een groep mensen die haar het liefst van de aardbodem zouden willen laten verdwijnen. Een interessante setting ook in deze film, want het is regelmatig een heel winters tafereel.