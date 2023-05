Streamingtips #18 – Jachtseizoen, Druk en Ed Sheeran

Druk (Netflix)

Mad Mikkelsen is al een held, maar in Druk wordt dat nog eens bena..drukt. Hij speelt in deze geweldige arthousefilm een man die de hele dag lang aangeschoten is: er is namelijk een theorie dat steeds een beetje alcohol in het bloed zorgt voor een geestverruimend leven. Of dat klopt en of dat zo blijft, zei je in Druk.