Streamingtips #17 – Star Wars: The Bad Batch en Jupiter’s Legacy

Marvel’s New Mutants (Disney+)

Twentieth Century Fox presenteert in samenwerking met Marvel Entertainment de film The New Mutants, een originele horror triller dat zich afspeelt in een geïsoleerd ziekenhuis waar een groep jonge mutanten vastgehouden wordt voor psychiatrisch onderzoek. Wanneer er wel heel vreemde gebeurtenissen plaatsvinden, zullen zowel de nieuwe mutaties als de vriendschappen op de proef worden gesteld, terwijl ze vechten om te overleven. Dit is niet de allerbeste Marvelfilm die je gaat zien. Maar mocht je trek hebben in een nieuwe Marvel, dan kan The New Mutants mogelijk je honger stillen.