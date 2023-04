Streamingtips #16 – Barry, Power Rangers en Will Trent

Will Trent (Disney+)

Een man in pak met een chihuahua: dat is alvast intrigerend. Will Trent is een agent van het Georgia Bureau of Investigation en hij gebruikt zijn bijzondere kijk op de wereld om te zorgen dat zoveel mogelijk zaken worden opgelost. Daar is hij mede door zijn achtergrond in het jeugdzorgsysteem enorm gedreven in. In tegenstelling tot The Diplomat heeft Will Trent veel meer een comedy-inslag in plaats van een dramasfeer, dus vooral als je zin om hebt iets te kijken dat minder politiek is, maar veel hart heeft.