Streamingtips #15 – Dirty Lines, Tony Hawk: Until The Wheels Fall Off en Lawless Oceans

Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off (HBO Max)

Of je hem nu kent van de skateboardgames of van zijn daadwerkelijke skateboardskills (en anders van Jackass, mag ook): Tony Hawk is een icoon. In de biografie Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off zien we niet alleen unieke beelden van de skateboarder, maar komen er ook allerlei grote namen uit de skateboardwereld voorbij om iets over deze angstloze boarder te vertellen. Een geweldige optekening die hoge ogen gooit, mede omdat de man zelf er ook veelvuldig in te horen is.