Streamingtips #15 – Florida Man, Criminal Minds en Jane

Criminal Minds (Disney+)

Het is een crimi-televisie-icoon: Criminal Minds. Inmiddels is het zestiende seizoen op Disney+ te zien en die is bijzonder. De serie was namelijk eigenlijk na 15 seizoenen gestopt in 2020, maar is in 2022 nieuw leven ingeblazen. Dat gloednieuwe seizoen is nu te zien op Disney+. Het gaat nog steeds over een groep profilers die voor de FBI werken en menselijk gedrag bestuderen en analyseren om op die manier criminele activiteiten te onderscheppen. Alleen is het nieuwe seizoen wel voorzien van een heel nieuwe cast, dus dat zal voor de fans van het eerste uur even wennen zijn. Toch is het zeker zijn ziel niet kwijt.