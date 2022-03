Streamingtips #11 – Drive to Survive, Turning Red en The White Lotus

The White Lotus (HBO Max)

We zouden onze hele site kunnen vullen met wat er allemaal nieuw is deze week waar het gaat om HBO Max, want de streamingdienst HBO Max is in zijn geheel nieuw. Als we iets mogen uitlichten, dan is dat The White Lotus. Het eerste seizoen van deze serie staat erop en hierin beleef je de samen met allerlei gasten hun vakantie op het luxe resort mee. Maar, niets is wat het lijkt, zo blijkt in deze geestige comedy met soms een klein duister randje. En dat geldt voor zowel de reizigers als de werknemers van The White Lotus.